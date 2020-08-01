Лучшие клубы Европы: украинский клуб попал в ТОП-20 престижного рейтинга

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" стал лучшим среди украинских клубов в престижном рейтинге Euro Club Index "Лучшие клубы Европы". Он занял 18-е место в списке с рейтингом 3 245. В список лучших европейских клубов также включили еще три украинские команды "Динамо", "Заря" и "Александрия", но они заняли в рейтинге 67, 130 и 188 место соответственно, сообщает ONLINE.UA.

Лучшим европейским клубом стала мюнхенская "Бавария", следом расположились английский "Ливерпуль" и испанская "Барселона". В первую десятку лучших еще вошли: английский "Манчестер Сити", испанский "Реал Мадрид", франзуский "Париж Сен-Жермен", испанский "Атлетико Мадрид", итальянский "Ювентус", английские "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Важно напомнить, что донецкий "Шахтер" в нынешнем сезоне УПЛ стал чемпионом Украины, а также продолжает свои выступления в 1/8 финала Лиги Европы. Следующий матч "Шахтер" — "Вольфсбург" состоится 5 августа в Киеве. Первый поединок между командами в Германии завершился победой "горняков" со счетом 2:1.

Как известно, при составлении рейтинга Euro Club Index "Лучшие клубы Европы" учитываются результаты клубов за последние четыре сезона как в еврокубковых турнирах, так и в национальных чемпионатах и кубках. При этом наибольший вес имеют результаты последнего сезона.