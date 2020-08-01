Военные угрозы и не только - раскрыты шокирующие планы Путина в Украине

Стратегические цели президента России Владимира Путина в Украине, несмотря на любые заявления Кремля, остаются неизменными — это возвращение Украины в зону своего полного влияния, ликвидация ее национальной идентичности и независимости, установление внешнего контроля над процессами, происходящими в нашей стране, прекращение существования Украины как суверенного государства. Глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк оценил реальные угрозы для Украины со стороны России, политический режим которой не только ведет прямую вооруженнаю агрессию, следствием которой стала оккупация Донбасса и Крыма, но и проводит специальные операции для внесения раздора в украинское общество и подрыва основ украинской государственности. "Фирменными инструментами" Москвы стали провокации, использование агентуры влияния, террор и политические убийства, которые устраивает Путин ради удоавлетворения своих амбиций. Об этом говорится в статье Кондратюка о главных внешних угрозах для Украины в издании "Зеркало недели", передает ONLINE.UA.

По словам председателя СВР, в настоящее время Россия развернула вокруг Украины военную группировку из почти 80 000 военных. Контратюк подчеркивает, что Кремль рассматривает собственную армию как инструмент достижения внешнеполитических амбиций, поэтому приказ о вторжении в другое государство — для Москвы лишь вопрос времени и возможностей.

Для политического давления на Украину и Запад, по мнению главы СВР, Кремль будет использовать стратегические военные учения " Кавказ-2020 " в оккупированном Крыму, где будут отработаны сценарий нападения на соседние страны. Кондратюк напомнил, что общее количество войск, задействованных в маневрах, которые состоятся в сентябре нынешнего года, составит как минимум 120 тысясч военнослужащих, 3 тысячи боевых бронированных машин, около 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок.

"Наш анализ показывает, что в дальнейшей перспективе активность РФ в отношении Украины может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом новых украинских территорий, чтобы отвлечь внимание от ряда внутренних российских проблем и решить социально-экономические проблемы временно оккупированного Крыма", — предупредил глава СВР.

Глава СВР подчеркивает, что политическая цель РФ – это дестабилизировать общественно-политическую жизнь в Украине до такого уровня, чтобы Кремль смог поднять вопросы необходимости "гуманитарной помощи" и "перекрыть кислород Украине "братскими" объятиями".

"Фактически речь идет о попытках разжигания на территории нашего государства "войны всех против всех" и проведении на этом фоне политически-диверсионной и/или силовой операции по смене руководства государства в среднесрочной перспективе", — добавил он.

Также руководитель Службы внешней разведки подчеркнул, что Российская Федерация использует все возможности для ведения торгово-экономической войны против Украины. Речь идет о финансовом давление, энергетический шантаж, транзитно-транспортного блокаду, вытеснение украинских товаропроизводителей из традиционных рынков сбыта, дискредитацию наших предприятий на международных рынках, инвестиционное проникновения на рынки Украины через подставные структуры. В разведки есть данные о том, что в РФ уже подготовлен "реестр" так называемых "болевых точек" Украины, через которые планируется нанести большего вреда экономике нашей страны. Центральное место в списках занимают флагманы отечественной промышленности, украинские порты и транспортная инфраструктура, предприятия ТЭК и предприятия ОПК.

"Россия планирует продолжать расшатывать Украину для достижения своей цели — возвращения нашего государства в "зону российского влияния", используя для этого различные рычаги. По нашим прогнозам, несмотря на настроенность Украины на процесс мирного урегулирования, в ближайшей и среднесрочной перспективе вдоль линии разграничения сохраняться высокая вероятность вражеских провокаций. Наши данные свидетельствуют, что подконтрольные РФ вооруженные формирования уже получили от своих кураторов из России указания использовать договоренности о прекращении огня для провокаций и поиска путей компрометации Украины как стороны, первым их нарушила", — подытожил Контратюк.

Ранее ONLINE.UA сообщал, эксперт-международник Игорь Соловей решил объяснить, какие планы относительно Крыма у Кремля есть сейчас и к чему можно начинать готовиться власти страны и простым украинцам. По словам политолога, своими поездками в Крым Путин постоянно доказывает, в первую очередь, для россиян, во вторую — для мирового сообщества, что украинский полуостров является "российским".