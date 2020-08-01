Кремль изменил стратегию - на каких условиях Путин решил вернуть Донбасс Украине

Команда российского президента Владимира Путина продолжает умышленно тормозить переговоры по Донбассу и выдвигает все новые ультиматумы официальному Киеву. И это делается умышленно, так как Кремль добивается своей главной цели — чтобы Донбасс был фактически независимым, но формально находился в составе Украины и мог влиять на политику украинского правительства. Чтобы этого достичь, Путин провел существенные изменения в системе российского кураторства над оккупированными территориями востока Украины. В частности, на заместителя руководителя Администрации президента России Дмитрия Козака получил влияние идеолог "русского мира" Константин Затулин, который навязывает Козаку идею положить в основу российской стратегии на украинском направлении "грузинскую или молдавскую" модель. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк, передает ONLINE.UA со ссылкой на ZN.

Руководитель СВР отмечает, что перед Затулиным поставлена задача настроить Козака на долгие переговоры с Украиной и по возможности создать модель, в которой Донбасс был бы фактически независимым, но при этом оставался в составе Украины и мог влиять на решения центральной власти.

"... вести долгие переговоры, по возможности создать такую модель типа Минских соглашений, чтоб Донбасс был фактически независимым, формально в составе Украины, и мог влият на политику украинского правительства. Надеюсь, что к этому времени американцы устанут ею заниматься, устанут бросать ресурсы в эту топку, махнуть рукой и свергнут какого-то националиста, и придет более-менее умеренный режим. Дождаться его эволюции и построить с ним отношения", — привел слова Затулина Кондратюк.

Важно напомнить, что несколько дней заместитель главы администрации российского президента Дмитрий Козак написал письмо советнику лидера ФРГ Ангелы Меркель с копиями для представителей команд Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, в котором назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил от них отказаться. Новое предложение РФ шокировало не только официальный Киев, но и многих международных партнеров нУкраины. Однако уже 31 июля неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков неожиданно начал открещиваться от заявления Дмитрия Козака. По словам пресс-секретаря Путина, информация о выходе России из переговорного процесса по Донбассу на уровне советников является искажением слов и Козак никогда такого не говорил.

При этом известно, что ранее представители Путина заявили о намерении взять паузу в переговорах в нормандском формате, пока Украина не внесет изменения в Конституцию относительно особого статуса Донбасса и не согласует с боевиками ОРДЛО еще десятки законов. Официальный Киев принципально придерживается своей позиции по Донбассу и не собирается садится за стол переговоров с боевиками, на чем настаивает Москва. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил команде Путина, что никто не может ничего требовать от Украины на международной арене, в том числе, принятие закона о "особом статусе Донбасса".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Службы внешней разведки назвал главные цели Путина в Украине. Они заключаются не только в военной агрессии на Донбассе.