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Минобороны выполнило указ Зеленского - важные подробности

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Минобороны выполнило указ Зеленского - важные подробности Фото: mil.gov.ua

Министерство обороны Украины выполнило указ украинского главы Владимира Зеленского от 16 января 2020 года № 13/2020 (с изменениями) и распоряжение Кабинета Министров Украины о весеннем призыве. В период с мая по июль в армию призвали почти 16,5 тысяч человек — плановое задание выполнено на 100%. Всех призывников уже направили в войска. О завершении весеннего призыва в Украине 1 августа сообщили в пресс-службы Минобороны, передает ONLINE.UA.

"Призвано и отправлено в войска (силы) всего 16 460 человек, из них в: ВСУ – 9 000 человек; Нацгвардию – 5 460 человек; Государственную специальную службу транспорта – 700 человек; Госпогранслужбу – 1 300 человек. Всем призывникам перед отправкой в войска с помощью местных государственных администраций проводились тесты на выявление коронавируса COVID-19", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что среди призывников были граждане Украины в возрасте 8-19 лет, но они пошли в армию исключительно по собственному желанию. Выпускники учебных заведений, которые решили учиться для получения следующего высшего уровня образования, в этом году получили отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Напомним, весенний призыв украинцев в армию начался в июне 2020 года — его перенесли в связи с карантином по коронавирусу. В этот году на военную службу призывали по новым правилам в соответствии с указом президента и распоряжением Кабмина от 26 февраля 2020 года. Они предусматривают, что обязательному призыву на срочную военную службу подлежат лица от 20 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку. Юноши в возрасте 18-19 лет могут пойти в армию только по собственному желанию на основании личного письменного заявления.

Важно добавить, что в рамках весеннего призыва на военную службу планировали призвать 500 офицеров запаса. Уже со 2 июля они начали проходить трехмесячные спецкурсы повышения квалификации, а после будут направлены на должности в военные части Вооруженных сил Украины. К участию в Операции объединенных сил на Донбассе призванные офицеры запаса привлекаться не будут. Они могут пойти служить в ООС только добровольно при условии заключения контракта.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что с Донбасса пришли неутешительные новости — за первые дни перемирия боевики 123 раза нарушили режим тишины, из-за чего обеспокоены в ОБСЕ.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Минобороны, армия, указ, весенний призыв 2020, Володимир Зеленеський
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Обновлено:23:11, 01.08.2020

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