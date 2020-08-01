104-летняя профессор Гарварда раскрыла секрет долголетия - ее советы подойдут каждому

Многие люди очень часто задаются вопросом, что нужно делать, чтобы прожить долгую жизнь как минимум до 100 лет. Ответ на него ищут тысячи ученых из разных уголков планеты, у которых есть множество теорий и гипотез на этот счет. Но, оказывается, разгадка секрета долголетия известна всем и это неоднократно подтверждали потрясающие истории из жизни старейших людей планеты, которые прожили долгую жизнь благодаря спорту. И это в очередной раз доказала 104-летняя профессор Гарварда Рут Кундсин, которая не только стала одной из первых женщин-профессоров в Гарварде и была практикующим врачом-эпидемиологом, с должности которого ушла на пенсию только в возрасте 81 года, но и стала чемпионкой американских соревнований по плаванию среди пожилых людей — и этого успеха "горячая бабушка" достигла уже после 90 лет. Несколько дней назад Рут отметила свой 104 день рождения и поделилась своим секретом долголетия, передает ONLINE.UA со ссылкой на Metro.

Рут Кундсин (фото — скриншот видео)

Как известно, Рут Кундсин родилась в Нью-Йорке в 1916 году, ее родители были выходцами из Латвии. Она не типичная пенсионерка, и не только потому, что стала одной из первых женщин-профессоров медицины в Гарвардском университете. Дело в том, что по ее внешности практически невозможно определить возраст. И это благодаря ее образу жизни. Женщина внимательно следит за своим здоровьем, придерживается низкоуглеводной диеты, ходит в спортзал, где тренирует ноги, пресс, бедра и другие части тела — она берется за серьезную нагрузку, которые под силу не каждой молодой девушке.

Важно отметить, что свои занятия с тренером Рут начала в 93 года — она исправно посещала тренировки в спортзале. И даже коронавирус не помешал ее занятиям. Для занятий спортом пенсионерка купила гантели и спортивные резинки, а тренер согласился помогать профессору с тренировками на дому.

"Я рада, что в свое время пошла в спортзал. Если бы не тренажеры, я бы не выглядела так, как выгляжу, и не была бы настолько здоровой", раскрыла секрет своего долголетия Рут.

28 июля Рут Кундсин исполнилось 104 года и она всерьез задумалась о прекращении тренировок, так как считает себя уже слишком слабой для таких физических нагрузок. Тренер надеется, что она все же не бросит занятия физкультурой, так как они помогают ей оставаться в форме. Несмотря на отказ от тренировок, Кундсин довольна своей жизнью. Она счастлива от того, что имеет возможность проводить старость у себя дома.





Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые дали универсальные советы, как дожить до 100 лет.