Количество больных коронавирусом в Украине растет стремительными темпами - официальные данные на 2 августа

Количество больных коронавирусом в Украине растет стремительными темпами — в воскресенье, 2 августа, зафиксировали 1112 новых случая заражения. Общее количество больных
По состоянию на 2 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:
- Винницкая область — 2790 случаев;
- Волынская область — 3888 случаев;
- Днепропетровская область — 1421 случай;
- Донецкая область — 898 случаев;
- Житомирская область — 1921 случай;
- Закарпатская область — 5267 случаев;
- Запорожская область — 823 случая;
- Ивано-Франковская область — 4795 случаев;
- Кировоградская область — 710 случаев;
- г. Киев — 8452 случая;
- Киевская область — 3823 случая;
- Львовская область — 9783 случая;
- Луганская область — 128 случаев;
- Николаевская область — 621 случай;
- Одесская область — 3414 случаев;
- Полтавская область — 459 случаев;
- Ровенская область — 6195 случаев;
- Сумская область — 529 случаев;
- Тернопольская область — 3086 случаев;
- Харьковская область — 3862 случая;
- Херсонская область — 230 случаев;
- Хмельницкая область — 1180 случаев;
- Черновицкая область — 6061 случай;
- Черкасская область — 949 случаев;
- Черниговская область — 883 случая.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (285,1), Закарпатской (238) и Ивано-Франковской (218,5) областях. На стационарном лечении находится 4625 человек, из них 128 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 18307 человек, в подключении к аппарату ИВЛ — 534 пациентов. Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях. Заболевание было подтверждено у 5072 детей и 8755 медиков, из них 6426 медработников выздоровели. За сутки исследовано 12403 образцов методом ПЦР. Всего проведено 1058383 ПЦР-исследования.
Количество больных коронавирусом в мире также стремительно растет — по состоянию на 2 августа заболели уже более 18 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 246,5 тысячи новых случаев. Больше количество больных растет в США и Индии — там за сутки зафиксировали более 58 и почти 55 тысяч новых случаев заболевания соответственно. На третьем месте по приросту суточной заболеваемости в мире находится Бразилия. За последние сутки в этой стране коронавирусом заразились 42,5 тысяч человек, общее число заболевших уже достигает 2,7 млн людей. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости
На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев
Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 августа, но с 1 числа он действует по новым адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделили или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная зона — критическая, в ней будут закрывать кафе, рестораны и учебные заведения, останавливать городской транспорт. В зеленой зоне будут действовать обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
На данный момент в "красную" зону попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. В "оранжевой" зоне находятся Ивано-Франковск, Львов, Луцкий и Любешовский районы Волынской области, Тисменицкий район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области, Бучачский район, Бережаны Тернопольской области.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что на сегодняшний день Украина уже движется по "желтому" сценарию распространения коронавирусной болезни. В Минздраве ожидают, что число летальных случаев может увеличиться до 4 тысяч. В октябре, по прогнозу медиков, число заболевших коронавирусом может резко возрасти.