Количество больных коронавирусом в Украине растет стремительными темпами - официальные данные на 2 августа

Количество больных коронавирусом в Украине растет стремительными темпами — в воскресенье, 2 августа, зафиксировали 1112 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 72168 человек, из них 1725 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 39543 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 30900 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

По состоянию на 2 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Винницкая область — 2790 случаев;

Волынская область — 3888 случаев;

Днепропетровская область — 1421 случай;

Донецкая область — 898 случаев;

Житомирская область — 1921 случай;

Закарпатская область — 5267 случаев;

Запорожская область — 823 случая;

Ивано-Франковская область — 4795 случаев;

Кировоградская область — 710 случаев;

г. Киев — 8452 случая;

Киевская область — 3823 случая;

Львовская область — 9783 случая;

Луганская область — 128 случаев;

Николаевская область — 621 случай;

Одесская область — 3414 случаев;

Полтавская область — 459 случаев;

Ровенская область — 6195 случаев;

Сумская область — 529 случаев;

Тернопольская область — 3086 случаев;

Харьковская область — 3862 случая;

Херсонская область — 230 случаев;

Хмельницкая область — 1180 случаев;

Черновицкая область — 6061 случай;

Черкасская область — 949 случаев;

Черниговская область — 883 случая.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (285,1), Закарпатской (238) и Ивано-Франковской (218,5) областях. На стационарном лечении находится 4625 человек, из них 128 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 18307 человек, в подключении к аппарату ИВЛ — 534 пациентов. Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях. Заболевание было подтверждено у 5072 детей и 8755 медиков, из них 6426 медработников выздоровели. За сутки исследовано 12403 образцов методом ПЦР. Всего проведено 1058383 ПЦР-исследования.

Количество больных коронавирусом в мире также стремительно растет — по состоянию на 2 августа заболели уже более 18 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 246,5 тысячи новых случаев. Больше количество больных растет в США и Индии — там за сутки зафиксировали более 58 и почти 55 тысяч новых случаев заболевания соответственно. На третьем месте по приросту суточной заболеваемости в мире находится Бразилия. За последние сутки в этой стране коронавирусом заразились 42,5 тысяч человек, общее число заболевших уже достигает 2,7 млн людей. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19 , на сегодняшний день число заболевших превышает 845 тысяч. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится на 35 месте.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день 6 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , более 688 тысяч людей, вылечились – 11,3 млн пациентов.

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 августа, но с 1 числа он действует по новым адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделили или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная зона — критическая, в ней будут закрывать кафе, рестораны и учебные заведения, останавливать городской транспорт. В зеленой зоне будут действовать обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

На данный момент в "красную" зону попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. В "оранжевой" зоне находятся Ивано-Франковск, Львов, Луцкий и Любешовский районы Волынской области, Тисменицкий район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области, Бучачский район, Бережаны Тернопольской области.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что на сегодняшний день Украина уже движется по "желтому" сценарию распространения коронавирусной болезни. В Минздраве ожидают, что число летальных случаев может увеличиться до 4 тысяч. В октябре, по прогнозу медиков, число заболевших коронавирусом может резко возрасти.