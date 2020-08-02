У Зеленского внезапно изменили позицию по Донбассу

Новый глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук выступил с неожиданным заявлением — он сообщил, что намерен достичь мира на Донбассе не только путем компромиссов, но и путем переговоров с представителями так называемых "ЛНР" и "ДНР", на чем настаивает команда российского президента Владимира Путина. Кравчук пояснил свою позицию тем, что нельзя добиться мира на Донбассе, ни с кем не разговаривая. Бывший украинский лидер напомнил, что еще в начале войны на Донбассе обращался с просьбой к главарям ОРДЛО четко объяснить, что они хотят иметь на оккупированной территории, но ответа так и не получил. Об этом Кравчук заявил в эфире украинского телеканала, передает ONLINE.UA.

"Я говорю не о прямых переговорах с главарями, чтобы было яснее... Есть там люди, которые не завязаны, скажем, чисто на политических вопросах, возможно, есть ученые, возможно, есть другие — и с той, и с нашей стороны начать говорить на этом уровне. Чтобы это сразу не выглядело, как государственный уровень. И когда они напишут какую-то дорожную карту, и эту карту согласуют с Киевом, и с теми регионами, откуда они пришли, тогда можно ставить вопрос о более высоком уровне встреч для принятия окончательного решения. Сейчас идет вопрос о выяснении точных позиций и шагов", — пояснил Кравчук.

Первый украинский президент, которого назначили представителем Украины в ТКГ, считает, что для решения конфликта на Донбассе нужно договариваться. Но он уверил, что никогда не подпишет документ, который навредит Украине.

"Я буду говорить с кем угодно, но я никогда не подпишу документ, который навредит Украине. Те ультра-патриоты, которые меня критикуют, что я с кем-то говорю, уже подписали Минские договоренности, где мы до сегодняшнего дня не можем занять точную и четкую позицию. Потому что они же подписали, что сначала выборы, а потом граница, и все законы, которые будут приниматься Верховной Радой, согласовывать с "ДНР/ЛНР". Если мы хотим чего-то достичь, хотим мира на Донбассе — как можно добиться мира, ни с кем не разговаривая? Придут силы ООН, ОБСЕ, поставят своих военных, наденут белые каски, и все? Не будет такого", — подчеркнул политик.

Что касается первых шагов, которые Кравчук намерен предпринять в переговорах по Донбассу, то это два вопроса – создание фонда для восстановления Донбасса, а также свободной экономической зоны.

"Первый шаг – наступательный. Начнем с Будапештского меморандума. Украина тогда сложила ядерное оружие, 175 ракет. На каждой ракете стояло по пять боеголовок, в целом — больше 1000. Каждая шахта стоила миллиард долларов, тех долларов, сейчас это около 300 млрд. И этот шаг Украины имел очень большое значение для уменьшения ядерных арсеналов и затрат на ядерные арсеналы тех ядерных государств, которые сегодня существуют. Если мы это обсудим и подадим в широком плане, дипломатическими усилиями всех вместе, и Россия поддержит… Я хочу фонд реанимации Донбасса, люди начнут сразу за что-то конкретное браться", — сказал первый президент Украины.

Важно отметить, что ранее Кравчук уверял, что компромиссы в переговорах по Донбассу допустимы не во всем. По его словам, суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ — эти вопросы обсуждаться не будут. Кроме того, политик пообещал, что будет выступать за то, чтобы управление территорией Донбасса принесло пользу людям, которые там живут, чтобы они почувствовали, что являются хозяевами своей земли.

Ранее ONLINE.UA сообщал, на каких условиях Путин хочет вернуть Донбасс Украине. О планах Кремля сообщил глава Службы внешней разведки, который рассказал о серьезных изменениях в системе российского кураторства над оккупированными территориями востока Украины. В частности, на заместителя руководителя Администрации президента России Дмитрия Козака теперь получил влияние идеолог "русского мира" Константин Затулин, который навязывает Козаку идею положить в основу российской стратегии на украинском направлении "грузинскую или молдавскую" модель.