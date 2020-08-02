Полная чушь - Лукашенко резко упрекнул Путина за наглую подлость

Скандал с задержанием боевиков российской ЧВК "Вагнера" под Минском набирает обороты. После того, как белорусские следователи допросили каждого из задержанны, стало ясно, что их показания противоречивые и неоднозначные. Об этом представители КГБ доложили лично президенту Беларуси Александру Лукашенко, который возмущен наглой подлостью команды российского президента Владимира Путина. Белорусский лидер упрекнул Россию в том, что даже после того, как всплыла вся правда о переброске боевиков под Минск, официальная Москва пытается "спрятать хвост". Об этом Лукашенко заявио во время срочного совещания с председателем КГБ Валерией Вакульчиком и председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

"Многие факты (вы мне письменно доложили) интересны. Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия — выяснить эти цели", — поставил задачу Лукашенко.

Белорусский лидер при этом подчеркнул, что сейчас неважно, кто исполнители — важно, кто их отправил в Беларусь и почему это сделали тайно.

"Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал", — отметил Лукашенко, призвав вести себя с задержанными аккуратно.

Он заявил, что ситуация вызывает "серьезные подозрения" о том, "какие цели себе группа планировала", так как многие факты следствия весьма интересны.

"Молодцы, что выяснили, что это первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная чушь. У нас разрешение только президент может дать на приезд военнослужащих, на посещение Беларуси. С техникой, без техники, самолеты, вертолеты и так далее… Никаких разрешений никто не давал", – подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что ждет объяснений России и готов к диалогу с российской стороной.

"На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим. Поэтому, если у кого-то из россиян есть желание получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда", — подытожил Лукашенко.

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники КГБ Беларуси под Минском задержали 33 боевика российской частной военной компании "Вагнера". Белорусские власти обнародовали имена задержанных. Как оказалось, все они участвовали в вооруженных конфликтах в Сирии, Ливиии, а 14 боевиков воевали против украинской армии в рядах боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР". Белорусские спецслужбы считают, что задержанные входили в группу из 200 человек, которые прибыли в страну для "дестабилизации обстановки в стране в период избирательной кампании". В Совбезе РБ сообщили, что в отношении задержанных завели дело о подготовке теракта и они начали давать показания.

Ранее ONLINE.UA сообщал, задержанные под Минском вагнеровцы дали резонансные показания. Как выяснилось, они все практически имеют серьезное боевое прошлое, воевали на востоке Украины, и практически все принадлежат к частной военной компании "Вагнера".