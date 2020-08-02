Мы не имеем права - Зеленский срочно обратился ко всем украинцам

2 августа глава государства Владимир Зеленский срочно обратился ко всем украинцам с мощным призывом. Украинский лидер в День воздушных сил ВСУ призвал каждого гражданина Украины взглянуть на небо и поблагодарить героев, военных авиаторов, похлопав в ладоши. Он напомнил, что многие герои отдали свои жизни, защищая свободу и независимость нашего государства, став для Украины ангелами-хранителями на небе. Поэтому украинцы на земле не имеют права их подвести. Такое поздравление военным летчикам президент опубликовал на своей странице в соцсети, передает ONLINE.UA.

"Спасибо за то, что вы достойно продолжаете традиции Воздушных сил. Ваши настойчивость и самоотверженность во время войны в Донбассе стали опорой Вооруженных сил Украины. Вечная память и слава героям, погибшим, защищая свободу и независимость нашего государства. Вы продолжаете нас защищать, став для Украины ангелами-хранителями на небе. А значит здесь, на земле, мы не имеем права вас подвести. Предлагаю сегодня каждому украинском взглянуть на небо и поблагодарить нашим героям, похлопав в ладоши", — говорится в обращении президента.

Зеленский отметил, что в детстве многие мечтали стать летчиками, но не все реализовали свои мечты, так как не все могут с достоинством выполнять важные и ответственные задачи, день и ночь защищать воздушные границы Украинского государства.

"Быть летчиком — это быть гордостью нации. Без украинского неба не будет мира и победы на украинской земле! Слава Воздушным силам Вооруженных сил Украины! Слава Украине!", — подытожил президент.

Напомним, праздник День воздушных сил ВСУ был установлен указом третьего президента Украины Виктора Ющенко в 2008 году. Он призван подчеркнуть значимость Воздушных сил ВСУ в обеспечении обороноспособности государства.

Таким образом, в 2020 году Украина в 13 раз подряд будет отмечать профессиональный праздник военнослужащих украинских Воздушных сил. Этот вид вооруженных сил существует в составе ВСУ с 2004 года и был создан путем объединения двух других: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины. В состав Воздушных сил ВСУ входят различные рода авиации (бомбардировочная, истребительная, штурмовая, разведывательная, транспортная авиация) и рода войск (зенитные ракетные и радиотехнические). На вооружении украинских Воздушных cил есть самолеты МиГ-29 , Су-27 , Су-25 , Су-24 , Су-24 МР, Л-39 , Ил-76 , Ан-26 , Ан-24 , Ан-30 , Ту-134 , вертолеты Ми-8 , Ми-9 , зенитные ракетные комплексы С-300 и др.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский обратился ко всем украинцам и дал им новое громкое обещание. Украинский лидер уверен, что Украина будет сильной, свободной, непобедимой и вернет все свои территории, всех людей и веру в правду и справедливость.