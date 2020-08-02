Украинская теннисистка завоевала громкую победу на престижном турнире

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк завоевала уверенную победу в первом матче квалификации турнира WTA International Palermo Ladies Open, который проходит в итальянском Палермо. Спортсменка из Украины обыграла чилийку Даниэлу Сегуэль в двух сетах со счетом 6:1, 6:2. В следующем поединке украинка сыграет с теннисисткой из России Людмилой Самсоновой. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу WTA.

Известно, что изначально Костюк должна была играть с Викторией Томовой из Болгарии, но в последний момент были внесены изменения, так как у последней выявили коронавирус. За выход в финал квалификации Марте придется сразиться с россиянкой Людмилой Самсоновой, занимающей 117 место в рейтинге WTA. Самсонова уже обыграла хорватку Терезу Мрдежу со счетом 6:3, 6:4.

Первоначально в квалификации в Палермо должна была выступить Леся Цуренко, но ей пришлось сняться из-за травмы. В основную сетку также заявлена вторая ракетка Украины Даяна Ястремская. В первом круге основной сетки 20-летняя украинка сразится против 23-летней испанки Сары Соррибес-Тормо. Ястремская уже провела тренировку на кортах турнира WTA международной серии, готовясь к встрече с соперницей из Испании.

Напомним, международный женский теннисный турнир в Палермо относился к базовым категориям турниров WTA международной категории. Его призовой фонд в 2020 году составляет 202 тысячи долларов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинская теннисистка Марта Костюк стала первой ракеткой мира среди юниоров в 2018 году.