С 3 августа - боевики "ДНР" приняли очередное возмутительное решение

В понедельник, 3 августа, боевики так называемой "ДНР" решили открыть пункт пропуска "Еленовка", граничащий с украинским КПВВ "Новотроицкое", но только на один день и пропускать будут не всех. Выехать с ОРДО смогут только те люди, которые имеют прописку или регистрацию на подконтрольной украинскому правительству территории. Въехать можно будет только по разрешению некоего "Межведомственного оперативного штаба" по борьбе с распространением коронавируса. При этом все приехавшие должны будут пройти обязательную обсервацию в лечебных учреждениях, работающих на оккупированной территории. Этим решением оккупанты в очередной раз подтвердили, что намерены блокировать пропуск украинцев в обоих направлениях, так как возобновить движение по пересечению границы в одностороннем порядке невозможно. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на подконтрольные боевикам ресурсы.

Сообщается, что "Еленовка" будет работать только 3 августа с 9:00 до 18:00, но вернуться с подконтрольной Украине территории в ОРДО жители смогут только по согласованию со "штабом" и при согласии соблюдать карантинные мероприятия.

Напомним, в так называемой "ЛНР" ситуация с пропуском людей на КПВВ лучше, но не намного. Через КПВВ "Станица Луганская" украинские пограничники беспрепятственно пропускают людей на оккупированную территорию и в обратном направлении, а боевики — только по спискам. Эти списки составляют на территории временно оккупированной Луганщины — чтобы попасть в эти списки, людям приходится звонить в так называемое "МИД "ЛНР", указывать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения и цель пересечения линии разграничения. Уже зафксировано несколько случаев, когда боевики не пропускали людей из-за отсутствия в списках, которые используют оккупанты для верификации.

Важно добавить, что приоритет в пересечении КПВВ на время адаптивного карантина предоставляется гражданам, следующих из причин социально-гуманитарного характера при наличии подтверждающих документов, и лицам, которые едут поступать в вузы. В то же время, граждане, пересекающие КПВВ с временно оккупированной территории Украины, проходят бесконтактный скрининг температуры тела и опросы по контакту с больными COVID-19 . Стоит учесть, что эта категория граждан (кроме тех, кто прибывает для поступления) пропускается только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома", или обсервации.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина ужесточила правила пересечения КПВВ на Донбассе.