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На Украину надвигаются магнитные бури - названы опасные даты

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На Украину надвигаются магнитные бури - названы опасные даты Фото: pixabay.com

На Украину надвигается серия магнитных бурь. По прогнозу, приближение первого метеоудара, который произойдет 3 августа, украинцы ощутят на себе уже 2 числа последнего летнего месяца — вспышка на Солнце будет хоть и незначительной, но из-за нее у метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие. Всего в августе ожидаются пять магнитных бурь, правда, все они будут средней интенсивности и особого вреда здоровью украинцев не принесут, сообщает ONLINE.UA.

Магнитные бури в августе 2020 года — опасные даты

На Украину надвигаются магнитные бури - названы опасные даты (1)

По прогнозу экспертов, первая августовская магнитная буря накроет Украину в начале месяца. Это будет незначительный метеудар, пик которого придется на 3 августа. Особенно остро геомагнитный шторм будут ощущать люди, страдающие болезнями сердечно-сосудистой системы.

10 августа ожидается второе магнитное колебание средней интенсивности. Из-за перепадов атмосферного давления недомагания могут почуствовать не только те, кто страдает хроническими заболеваниями, но и абсолютно здоровые украинцы. В день магнитных бурь могут возникать сильные головные боли, беспричинная усталость, сонливость и раздражительность.

Спустя несколько дней геомагнитные колебания повторятся. 13-14 августа Украину снова накроет волна незначительных магнитных бурь, из-за которых могут возникнуть скачки артериального давления и обостриться неврологические проблемы у людей.

Ааналогичные геомагнитные штормы средней интенсивности ожидаются также 21-22 и 29 августа. В эти дни лучше избегать серьезной физической нагрузки, так как они вместе с геомагнитной активностью могут стать ударом для организма и спровоцировать большой упадок сил.

Как пережить магнитные бури — рекомендации врачей

На Украину надвигаются магнитные бури - названы опасные даты (2)

В период геомагнитных ураганов медики рекомендуют предпринять все меры по предотвращению ухудшения самочувствия. Чтобы лечге пережить магнитные бури, даже если они незначительные, эксперты рекомендуют:

  • снизить физические нагрузки, но не забывать о зарядке;
  • избегать стрессов;
  • больше гулять, но не забывать о дистанции с окружающими людьми, так как пандемия коронавируса еще не отступила;
  • хорошо питаться и пить много воды — из рациона важно исключить жирную пищу, алкоголь, кофе, заменив их на фрукты, овощи, соки, морсы и травяной чай;
  • спать не менее семи часов в сутки;
  • по утрам принимать контрастный душ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, как уберечься от жары в разгар лета. В Минздраве подготовили список рекомендаций, в котором подсказали, как не получить солнечный ожог на солнце и не стать жертвой солнечного удара.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, здоровье, советы, прогноз, медики, магнітні бурі, метеоудар, август 2020
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Обновлено:21:11, 02.08.2020

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