Трамп сделал очередной подарок Путину - в США бьют тревогу

Американский глава Дональд Трамп совершил очередную огромную ошибку и сыграл на руку главе Кремля Владимиру Путину. Этот политический провал может стоить большой цены, в первую очередь для безопасности Америки, урон для которой придется исправлять долгие годы. Политический аналитик Ник Робертсон считает особенно тяжелой ошибкой Трампа решение о передислокации войск Европейского командования из Германии, которое президент США принял за несколько секунд, незадумываясь о последствиях. Эксперт надеется, что это последний подарок Трампа Путину, который будет стоить главе Белого дома президентского кресла. Об этом Робертсон написал в своей статье для CNN, передает ONLINE.UA.

"Подарки американского главы геополитическим противникам Соединенных Штатов не прекращаются в течение всего его президентства. Трампу понадобилась пара секунд, чтобы объявить о своем решении вывести более чем треть войск США из Германии, но при этом могут уйти годы на исправление урона, который это решение нанесет военному альянсу", — подчеркивает аналитик.

Он напомнил, что речь идет о сокращении почти трети американского военного контингента в Германии, а она является ключевым в стратегии НАТО по сдерживанию агрессора. Также аналитик обратил внимание на то, что Трамп принял громкое решение самовольно — ни Конгрессу, ни американским командующим в Европе, ни Германии, ни НАТО никто не сообщал о планах Вашингтона значительно сократить военный контингент в ФРГ.

Как известно, Трамп распорядился к сентябрю вывести из ФРГ 9500 американских солдат и офицеров, а максимальное число военнослужащих США, которые могут одновременно находиться в ФРГ, ограничить 25 тысячами — сейчас в Германии находятся 34,5 тысяч американских военных. Свое решение Трамп объяснил тем, что не намерен защищать Германию от России, которая платит Москве миллиарды долларов в год за энергию. К тому же глава США указал на то, что ФРГ не торопится тратить достаточное количество бюджетных средств на взносы в НАТО.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Трампа за вывод военных США из Германии раскритиковал отставной американский генерал, бывший командующий Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес. По его мнению, этот приказ Трампа стал новым подарком Путину, который ради него даже ничего не сделал.