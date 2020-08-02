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Идея бесплатная - у Путина обратились к команде Зеленского с дерзким предложением

Политика | Читати новину українською
Идея бесплатная - у Путина обратились к команде Зеленского с дерзким предложением Марія Захарова (фото — mid.ru)

Официальная Москва продолжает озвучивать украинской власти дерзкие претензии и предложения, так как команда президента РФ Владимира Путина упорно отказывается принимать позицию Украины по Донбассу. На этот раз в российском МИД возмутились заявлением нового главы украинского делегации в ТКГ по Донбассу Леонида Кравчука относительно предоставления ОРДЛО особого статуса. В частности на слова Кравчука отреагировала скандальная российская дипломатка Мария Захарова, которая дерзко предложила команде украинского лидера Владимира Зеленского вместо того, чтобы созывать международные саммиты по урегулированию на Донбассе, провести один "внутриукраинский саммит", на котором разобраться, что именно записано в Минских соглашениях. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на странице спикера российского МИД в соцсети.

"Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский? Собраться вчетвером (Кравчук, Кучма, Порошенко, Зеленский) и попытаться понять, что же записано в минских соглашениях? Участники все в теме: двое были в контактной группе, один подписывал минские документы, один сделал их частью предвыборной программы", — написала скандальная Захарова, дерзко отметив, что эта ее "идея абсолютно бесплатная, потому что братская".

Важно отметить, что скандальный выпад Захаровой возмутил не только украинцев, но и самих россиян. Под постом дипломатки они оставили сотни комментариев, в котором напомнили Захаровой, что именно Россия воюет с Украиной на ее же территории, и из-за этого страдают не только украинцы, но и россияне. Пользователи сети в свою очередь предложили дипломатке подать "бесплатную идею" в Кремль вывести российские войска с Донбасса и тогда никакие вопросы Украине уже решать не придется.

Напомним, несколько дней назад Кравчук, который возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе, выступил с новыми идеями по урегулированию. Прежде всего они касаются определения так называемого особого статуса ОРДЛО. Он заявил, что ему не понятно значения "особого статуса" для Донбасса, отметив, что официальный Киев может предоставить восточному региону, который сейчас оккупирован РФ, особую систему управления.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Зеленского внезапно изменили позицию по Донбассу. Кравчук заявил, что готов вести переговоры с кем угодно, и даже с представителями ОРДЛО, на чем настаивает Кремль, ради того, чтобы добиться мира.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Россия, Украина, Донбасс, ОРДЛО, ЛНР, ДНР, агрессия России против Украины, Мария Захарова, особий статус, Влодимир Зеленський, Леонид Кравчук
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