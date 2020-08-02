Сотни американцев получили загадочные посылки из Китая со странными семенами - что происходит

Китай оказался в эпицентре нового резонансного скандала на фоне публичных обвинений со стороны властей США в том, что именно китайские власти виноваты в пандемии коронавируса. На этот раз инцидент возник из-за загадочных посылок, которые начали получать американцы с июня текущего года. В странных почтовых отправлениях людям приходят таинственные семена. Американские власти считают, что это спланированная акция и что это могут быть семена растений-захватчиков из другой экосистемы, которые способны навредить местному сельскому хозяйству. Они призывают американцев ни к коем случае не трогать полученные семена, держать их подальше от детей и домашних животных, так как они могут быть серьезно опасными. Детали загадочных посылок из Китая раскрыло издание The Guardian, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что в странных китайских бандеролях люди находили в небольших прозрачных пакетах черные или белые семена неизвестных растений. При этом на упаковке посылок было указано, что внутри игрушки или бижутерия. Издание предполагает, что таким образом отправители хотели избежать проблем с таможней. На бандеролях указывали точный адрес и имя получателя, были наклеены стикеры почты Китая.

Как известно, только во Флориде странные посылки получили более 630 человек. Рассылка таинственных семян из Китая также зафиксирована в Великобритании, Канаде и Новой Зеландии.

В министерстве сельского хозяйства США уже исследовали содержание загадочных посылок. Как выяснилось, в них находились семена горчицы, березки, розмарина, лаванды, мяты, розы и капусты. Специалисты предполагают, что они могут быть зараженным насекомыми или обработанным вредными веществами.

На резонансные инциденты уже отреагировали власти Китая. В КНР уверили, что не причастны к рассылке семян, а штампы местной почты якобы поддельные. Китайские власти считают, что посылки являются частью мошеннической схемы, по которой владельцы магазинов рассылают дешевые товары по случайным адресам и искусственно повышают рейтинг, подделывая положительные отзывы. В китайском ведомстве обратились к правительствам США и тех стран, жители которых получили странные посылки, с просьбой вернуть их в Китай для расследования.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые из лаборатории Уханя решили сделать признание американской разведке о коронавирусе и причастности к его распространению Китая. Пока подробная информация о происхождении коронавируса не обнародуется, но в Вашингтоне уверили, что спецслужбы уже получили первые убедительные доказательства виновности Пекина и от этих данных мир будет в шоке.