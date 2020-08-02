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США готовятся к военным атакам в Черном море - что известно

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США готовятся к военным атакам в Черном море - что известно Фото: navy.mil

2 августа военно-морские и военно-воздушные силы США провели учения в Черном море. В маневрах приняли участие эсминец USS Porter, самолет-разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, а также самолет-заправщик KC-135 Stratotanker и беспилотник MQ-9 Reaper, которые отрабоатли стратегические маневры, чтобы иметь возможность отражать военные атаки в Черноморском регионе. Об этом говорится в заявлении шестого флота ВМС США, который руководил учениями, передает ONLINE.UA.

"Интеграция с ВВС США в Европе во время этой учебной миссии позволила нам провести реалистичную и актуальную подготовку, чтобы укрепить решимость США на море в Черноморском регионе. Этот тренинг позволил нам продолжать наращивать нашу общую способность быстро и эффективно реагировать на любые угрозы в сложной морской среде", — заявил командующий Шестым флотом вице-адмирал Юджин Блэк.

Военный также напомнил, что эсминец USS Porter и самолет-разведчик Poseidon P-8A в настоящий момент осуществляют деятельность в Черном море после участия в учениях Sea Breeze совместно с Украиной. Они проходили с 20 по 27 июля при участии восми стран. Кроме Украины и Соединенных Штатов, в Sea Breeze приняли участие Болгария, Грузия, Испания, Турция, Норвегия и Румыния.

Напомним, несколько дней назад корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) срочно вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях, организованных флотами Болгарии и Украины. Стоит обратить внимание на то, что группа SNMG2 прибыла в Черное море еще 9 июля и состоит из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре с ВМС Испании, с испанским фрегатом "Alvaro de Bazan" (F-101) в качестве флагмана.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Пентагон наконец принял долгожданное решение относительно продажи боевых патрульных катеров Mark VI Украине. В Пентагоне в рамках программы предоставления военной помощи Украине решили продать 16 катеров и сопутствующего оборудования на сумму 600 млн долларов. Поставка первых 6 катеров уже готовится к отправке в Украину.

Источник: ONLINE.UA
Теги: США, Черное море, военные учения, боевые корабли
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