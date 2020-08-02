США готовятся к военным атакам в Черном море - что известно

2 августа военно-морские и военно-воздушные силы США провели учения в Черном море. В маневрах приняли участие эсминец USS Porter, самолет-разведчик Poseidon
"Интеграция с ВВС США в Европе во время этой учебной миссии позволила нам провести реалистичную и актуальную подготовку, чтобы укрепить решимость США на море в Черноморском регионе. Этот тренинг позволил нам продолжать наращивать нашу общую способность быстро и эффективно реагировать на любые угрозы в сложной морской среде", — заявил командующий Шестым флотом вице-адмирал Юджин Блэк.
Военный также напомнил, что эсминец USS Porter и самолет-разведчик Poseidon
Напомним, несколько дней назад корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) срочно вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях, организованных флотами Болгарии и Украины. Стоит обратить внимание на то, что группа SNMG2 прибыла в Черное море еще 9 июля и состоит из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре с ВМС Испании, с испанским фрегатом "Alvaro de Bazan" (
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Пентагон наконец принял долгожданное решение относительно продажи боевых патрульных катеров Mark VI Украине. В Пентагоне в рамках программы предоставления военной помощи Украине решили продать 16 катеров и сопутствующего оборудования на сумму 600 млн долларов. Поставка первых 6 катеров уже готовится к отправке в Украину.