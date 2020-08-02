Будут отвечать за каждого - у Авакова сделали жесткое предупреждение

Уже в понедельник, 3 августа, в Луцке, Тернополе и Кицманском районе Черновицкой области должны усилить карантин, так как эти города и районы попали в "красную" зону. Согласно постановлению Камбина, власти этих городов должны снова остановить общественный транспорт и запретить работу заведений. Как известно, в Луцке депутаты завтра собираются на внеочередную сессию горсовета, чтобы признать решение о "красной зоне" неконституционным. В связи со сложившейся ситуацией к мэрам городов, где снова нужно вводить жесткий карантин, обратился заместитель главы МВД Антон Геращенко. Он напомнил, что местные органы власти также отвечают за здоровье горожан, и если они откажутся вводить ограничения, установленные правительством, то будут отвечать за каждого погибшего от осложнений коронавирусной болезни в своих городах. С таким предупрежденим Геращенко выступил в эфире Громадського радио 2 августа, передает ONLINE.UA.

"Те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне, рассказывать, что им не нужен карантин, будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", — заявил Геращенко.

С аналогичным предупреждением ранее выступал и министр здравоохранения Максим Степанов. Он пояснял, что органы местной власти не имеют права смягчать карантинные ограничения, установленные правительством. Министр добавил, что местные власти также отвечают за соблюдение условий карантина. Соответствующий надзор, каждый в своем направлении, осуществляют Госпродпотребслужба, Нацполиция, Национальная гвардия, Госпогранслужба.

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 августа, но с 1 числа он действует по новым адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделили или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная зона — критическая, в ней будут закрывать кафе, рестораны и учебные заведения, останавливать городской транспорт. В зеленой зоне будут действовать обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

На данный момент в "красную" зону попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. В "оранжевой" зоне находятся Ивано-Франковск, Львов, Луцкий и Любешовский районы Волынской области, Тисменицкий район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области, Бучачский район, Бережаны Тернопольской области. Городские власти Луцка заявили, что вопреки распоряжению центральной власти, не будут останавливать общественный транспорт и закрывать кафе и рестораны. С аналогичным заявлением выступили и власти Тернополя, где также завтра планируют собраться местные депутаты, чтобы обсудить законность решения отнести город к красной карантинной зоне.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что с 1 августа Украина перешла на новую систему карантина. Все регионы страны поделили на четыре зоны, в каждой из которых будут введены определенные ограничения.