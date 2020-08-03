Количество больных коронавирусом в Украине продолжает расти - официальные данные на 3 августа

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает расти — в понедельник, 3 августа, зафиксировали 990 новых случая заражения. Общее количество больных
По состоянию на 3 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:
- Винницкая область — 2815 случаев;
- Волынская область — 3949 случаев;
- Днепропетровская область — 1438 случаев;
- Донецкая область — 898 случаев;
- Житомирская область — 1948 случаев;
- Закарпатская область — 5318 случаев;
- Запорожская область — 846 случаев;
- Ивано-Франковская область — 4914 случаев;
- Кировоградская область — 711 случаев;
- г. Киев — 8554 случая;
- Киевская область — 3845 случаев;
- Львовская область — 9921 случай;
- Луганская область — 128 случаев;
- Николаевская область — 642 случая;
- Одесская область — 3482 случая;
- Полтавская область — 459 случаев;
- Ровенская область — 6270 случаев;
- Сумская область — 541 случай;
- Тернопольская область — 3113 случаев;
- Харьковская область — 3950 случаев;
- Херсонская область — 230 случаев;
- Хмельницкая область — 1189 случаев;
- Черновицкая область — 6143 случая;
- Черкасская область — 954 случая;
- Черниговская область — 900 случаев.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (289,2), Закарпатской (239,7) и Ивано-Франковской (226) областях. На стационарном лечении находится 4772 человека, из них 125 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 18465 человек, в подключении к аппарату ИВЛ — 536 пациентов. Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях. Заболевание было подтверждено у 5163 детей и 8799 медиков, из них 6449 медработников выздоровели. За сутки исследовано 8532 образцов методом ПЦР. Всего проведено 1067006 ПЦР-исследований.
Количество больных коронавирусом в мире также продолжает расти — по состоянию на 3 августа заболели уже более 18,2 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 218 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии — там за сутки зафиксировали более чем по 50 тысяч новых случаев заболевания. Общее число заболевших уже достигает 4,8, 2,7 и 1,8 млн людей соответственно. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости
На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев
Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 августа, но с 1 числа он действует по новым адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделили или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная зона — критическая, в ней будут закрывать кафе, рестораны и учебные заведения, останавливать городской транспорт. В зеленой зоне будут действовать обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
На данный момент в "красную" зону попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. В "оранжевой" зоне находятся Ивано-Франковск, Львов, Луцкий и Любешовский районы Волынской области, Тисменицкий район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области, Бучачский район, Бережаны Тернопольской области. Уже с сегодняшнего дня, 3 августа, в них начнут действовать более жесткие карантинные ограничения.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения снова ухудшил прогноз по пандемии коронавируса, в связи с чем было решено продлить режим международной чрезвычайной ситуации еще на три месяца — до ноября 2020 года. В ВОЗ отметили, что нынешняя пандемия представляет собой кризис, который случается раз в столетие, а ее последствия человечество будет ощущать на протяжении десятилетий.