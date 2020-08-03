Количество больных коронавирусом в Украине продолжает расти - официальные данные на 3 августа

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает расти — в понедельник, 3 августа, зафиксировали 990 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 73158 человек, из них 1738 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 39876 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 31544 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

По состоянию на 3 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Винницкая область — 2815 случаев;

Волынская область — 3949 случаев;

Днепропетровская область — 1438 случаев;

Донецкая область — 898 случаев;

Житомирская область — 1948 случаев;

Закарпатская область — 5318 случаев;

Запорожская область — 846 случаев;

Ивано-Франковская область — 4914 случаев;

Кировоградская область — 711 случаев;

г. Киев — 8554 случая;

Киевская область — 3845 случаев;

Львовская область — 9921 случай;

Луганская область — 128 случаев;

Николаевская область — 642 случая;

Одесская область — 3482 случая;

Полтавская область — 459 случаев;

Ровенская область — 6270 случаев;

Сумская область — 541 случай;

Тернопольская область — 3113 случаев;

Харьковская область — 3950 случаев;

Херсонская область — 230 случаев;

Хмельницкая область — 1189 случаев;

Черновицкая область — 6143 случая;

Черкасская область — 954 случая;

Черниговская область — 900 случаев.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (289,2), Закарпатской (239,7) и Ивано-Франковской (226) областях. На стационарном лечении находится 4772 человека, из них 125 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 18465 человек, в подключении к аппарату ИВЛ — 536 пациентов. Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях. Заболевание было подтверждено у 5163 детей и 8799 медиков, из них 6449 медработников выздоровели. За сутки исследовано 8532 образцов методом ПЦР. Всего проведено 1067006 ПЦР-исследований.

Количество больных коронавирусом в мире также продолжает расти — по состоянию на 3 августа заболели уже более 18,2 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 218 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии — там за сутки зафиксировали более чем по 50 тысяч новых случаев заболевания. Общее число заболевших уже достигает 4,8, 2,7 и 1,8 млн людей соответственно. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19 , на сегодняшний день число заболевших превышает 850 тысяч. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится на 35 месте.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день 6 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , более 692 тысяч людей, вылечились – 11,4 млн пациентов.

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 августа, но с 1 числа он действует по новым адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделили или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная зона — критическая, в ней будут закрывать кафе, рестораны и учебные заведения, останавливать городской транспорт. В зеленой зоне будут действовать обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

На данный момент в "красную" зону попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. В "оранжевой" зоне находятся Ивано-Франковск, Львов, Луцкий и Любешовский районы Волынской области, Тисменицкий район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области, Бучачский район, Бережаны Тернопольской области. Уже с сегодняшнего дня, 3 августа, в них начнут действовать более жесткие карантинные ограничения.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения снова ухудшил прогноз по пандемии коронавируса, в связи с чем было решено продлить режим международной чрезвычайной ситуации еще на три месяца — до ноября 2020 года. В ВОЗ отметили, что нынешняя пандемия представляет собой кризис, который случается раз в столетие, а ее последствия человечество будет ощущать на протяжении десятилетий.