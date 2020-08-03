Его нужно казнить: Трамп озвучил неожиданное требование

Глава Белого дома Дональд Трамп 3 августа выступил с очередным резонансным заявлением — он начал публично требовать, чтобы американское правительство начало снова рассматривать возможность смертной казни для Джохара Царнаева, который вместе с братом 7 лет назад совершил теракт с человеческими жертвами на Бостонском марафоне. Американский лидер подчеркнул, что Федеральное правительство США должно снова требовать смертной казни при повторном рассмотрении дела, потому что Америка не может позволить, чтобы решение Апелляционного суда об отмене приговора осталось в силе. Также глава государства признался, что считает бессмысленным, что это дело тянется так долго. Свою позицию Дональд Трамп озвучил в социальных сетях, передает ONLINE.UA.

"Мало кто заслуживает смертного приговора больше, чем "бостонский подрывник" Джохар Царнаев", — написал глава Белого дома, отметив, что его нужно немедленно казнить.

Стоит напомнить о том, что Суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву и направил дело на повторное просмотр в суд низшей инстанции.

Как известно, Джохар Царнаев, в то время 19-летний , и его старший брат Тамерлан Царнаев 15 апреля 2013 взорвали два самодельных взрывных устройства, сделанные из кастрюль-скороварок, у финишной линии традиционного ежегодного Бостонского марафона. В результате теракта 3 человека погибли и еще 264 человека были ранены. Через три дня, когда братьев преследовала полиция, они убили еще одного человека, работника полиции. 5 лет назад Царнаева признали виновным по всем 30 обвинениям, которые ему выдвигали и 17 из которых предусматривают возможность смертной казни, и приговорили к смертной казни. С тех пор продолжаются апелляционные процессы. Стоит обратить внимание на то, что Царнаев и его адвокаты не отрицают, что он совершил то нападение. Но они утверждают, что главным виновником был его старший брат Тамерлан, который погиб при задержании, и поэтому смертная казнь для Джохара несправедлива.

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