Глава Белого дома Дональд Трамп 3 августа выступил с очередным резонансным заявлением — он начал публично требовать, чтобы американское правительство начало снова рассматривать возможность смертной казни для Джохара Царнаева, который вместе с братом 7 лет назад совершил теракт с человеческими жертвами на Бостонском марафоне. Американский лидер подчеркнул, что Федеральное правительство США должно снова требовать смертной казни при повторном рассмотрении дела, потому что Америка не может позволить, чтобы решение Апелляционного суда об отмене приговора осталось в силе. Также глава государства признался, что считает бессмысленным, что это дело тянется так долго. Свою позицию Дональд Трамп озвучил в социальных сетях, передает ONLINE.UA.
"Мало кто заслуживает смертного приговора больше, чем "бостонский подрывник" Джохар Царнаев", — написал глава Белого дома, отметив, что его нужно немедленно казнить.
Стоит напомнить о том, что Суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву и направил дело на повторное просмотр в суд низшей инстанции.
Как известно, Джохар Царнаев, в то время
Как сообщал ранее ONLINE.UA, недавно авторитетное американское издание довольно манипулятивно описало захват заложников в Луцке — пользователи сети неожиданно начали сочувствовать террористу.