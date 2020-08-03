Россия за это заплатит - в Белом доме сделали последнее предупреждение Кремлю

Резонансный международный скандал о сговоре России с талибами, которым российская разведка платила за убийство американских военных в Афганистане, набирает обороты. Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп назвал эту шокирующую информацию "фейком", уверив, что у разведки нет данных, подтверждающих подлость России, спецслужбы продолжают следствие. Советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен предупредил Кремль, что если подтвердится сговор Москвы с террористической группировкой "Талибан", то России придется ответить за это и заплатить высокую цену. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Washington Post.

"Если недавние сообщения о злонамеренной деятельности России по отношению к американцам в Афганистане окажутся правдой, Россия знает по опыту, что она заплатит определенную цену — даже если эта цена никогда не станет достоянием общественности", — предупредил команду Путина советник Трампа.

При этом он отметил, что дружественные отношения Вашингтона и Москвы были бы выгодны обеим странам. О’Брайен признал, что Трамп добивается нового пути в отношениях с Россией, подчеркнув, что ни один президент со времен Рональда Рейгана не решался на подобные шаги. Однако, США, по словам представителя Белого дома, вынуждены вводить новые санкции в отношении России, учитывая действия Кремля, которые угрожают США и их союзникам. Их снимут только при условии, если Российская Федерация будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером Соединенным Штатам и Европе.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщило, что российская разведка тайно платила боевикам Талибана деньги за убийство военных коалиции, возглавляемой США, в Афганистане. Эту информацию источнику подтвердили в американской разведке. Американскому изданию удалось узнать от разведки США, что спецоперацией занималось одно из подразделений российской военной разведки. На эти признания решились захваченные боевики во время допросов. Всего в прошлом году в Афганистане было убито 20 американцев, однако за кого именно из них заплатила РФ пока не сообщается.

Президент США Дональд Трамп назвал эту шокирующую информацию "фейком", уверив, что у разведки нет данных, подтверждающих подлость России. Но Конгресс требует больше информации от Белого дома о заказе со стороны России нападений и убийств американских военных. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала немедленно ввести санкции против первых лиц России, в частности, против Путина, министра обороны России Шойгу и других российских официальных лиц, имеющих отношение к этим вознаграждениям.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в США бьют тревогу из-за очередного подарка Трампа Путину. Речь идет о выводе американских войск из Германии. Аналитики уверены, что этот политический провал может стоить большой цены, в первую очередь для безопасности Америки, урон для которой придется исправлять долгие годы.