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Как выехать из красной зоны карантина - объяснение МОЗ

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Как выехать из красной зоны карантина - объяснение МОЗ Карантин (фото — pixabay.com)

С 1 августа в Украине вступил в силу новый адаптивный карантин, по которым области разделяют на различные зоны. В Министерстве здравоохранения объяснили правила въезда и выезда с разных зон. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра Максима Степанова.

По его словам, переезд из "красной зоны" в "зеленую" не требует прохождения теста на COVID-19. В то же время работа общественного транспорта в регионах с плохой эпидемической ситуацией блокируется.

"То есть выехать из "красной зоны" можно только на личном транспорте, если внутри авто не более пяти человек, исключая детей до 14 лет. При этом сдавать тест не надо", — пояснил Степанов.

Напомним, карантинные ограничения по всей стране пролонгировали до 31 августа. Режим их изменили, теперь разные регионы могут становиться упомянутыми "красными зонами", если имеют плохие показатели по заболеваемости. Это предусматривает усиление карантина к улучшению ситуации.

Сейчас к "красной зоне" уже отнесли Тернополь, спровоцировало волну критики со стороны местной власти. Мэрия буквально объявила, что выступает против такого усиления карантина, которое совершает Киев.

По состоянию на утро в понедельник, 3 августа, в Украине установили 73 158 диагнозов COVID-19. За предыдущие сутки новых — 990. Такая ситуация продолжается уже некоторое время, когда количество растет ежедневно примерно на тысячу больных.

Как сообщал ONLINE.UA, разделение на разные зоны по уровню распространенности инфекции внедрен с 1 августа также в отношении других стран. МИНЗДРАВ будет обновлять список государств со значительным уровнем распространения COVID-19 каждые 7 дней. В настоящее время в красную зону Украина включила 127 стран, в зеленой зоне находятся 66.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, карантин, Минздрав, эпидемия, полмтика, Максим Степанов, коронавірус
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Обновлено:12:11, 03.08.2020

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