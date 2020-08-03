Кто вам дал право: мэр Тернополя публично бросил вызов команде Зеленского

Городской председатель Тернополя Сергей Надал публично раскритиковал действия команды президента страны Владимира Зеленского. Кроме того, он требует, чтобы глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий не останавливал железнодорожное сообщение с Тернополем, а региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям — не останавливали автобусное сообщение. Надал отметил, что его возмущает решение центральной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций включить Тернополь в "красную зону". Специальное видеообращение к власти мэр города опубликовал в социальных сетях, передает ONLINE.UA.

"Вдумайтесь, жители Тернополя возвращаются домой из других городов и не знают, смогут ли выйти на станции "Тернополь". Они с маленькими детьми, возвращаются с отдыха, едут к своим престарелым родителям — что им делать? Пока в Киеве работают "велюровые рестораны", в Тернополе "Укрзализныця" запретила останавливаться поездам. Я обращаюсь к министру транспорта. Вы решили, что вы хозяева человеческих судеб? Кто вам дал право решать за тернопольчан? Ваша задача — обслуживать украинцев. Вы — слуги нашего народа. А вы подумали, что вы — хозяева? Я требую вернуть остановку поездов дальнего следования на станции Тернополь", — отметил Сергей Надал.

Кроме того, мэр города публично обратился к региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям при Тернопольской областной государственной администрации — он требует не останавливать междугороднее автобусное сообщение с Тернополем.

"В противном случае из-за транспортной блокады вы настроите против себя жителей Тернополя. Не гневите людей. Тернопольчане не на словах готовы стоять за свои конституционные права и свободы, свое право быть хозяином своего государства, а не слугами. Наш город никто не заставит жить ни в одной зоне", — подытожил Сергей Надал.