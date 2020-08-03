Опасность приближается - ученые предупредили мир о неминуемой катастрофе

Человечество оказалось на грани новой неминуемой катастрофы, которая наступит в ближайшие сто лет. Уже в 2100 году, по прогнозу ученых, возникнет мировой потоп, в результате которого многие страны уйдут под воду. При самом худшем сценарии, половина прибрежных районов будет затоплено, от чего пострадают почти 300 миллионов людей, а это 4% общего населения планеты. В денежном эквиваленте неминуемая катастрофа обойдется миру в 14 триллионов долларов. Такой неутешительный прогноз сделали эксперты австралийского Университета Мельбурна, которые смоделировали карту с территориями Земли и странами, которые могут оказаться под водой. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на научный журнал Nature.

Ученые отметили, что активные приливы и увеличивающиеся штормы несут глобальную опасность. Поэтому, если человечество не будет принимать никаких мер, то уже к 2100 году значительную часть суши затопит из-за подъема уровня мирового океана. Прибрежные районы, расположенные на высоте около десяти метров над уровнем моря, могут скрыться под водой на 50%.

На карте, смоделированной учеными, указано, что жервами мирового потопа станут США, где будут частично подтоплены территории штатов Северная Каролина, Вирджиния и Мэриленд, Азия — некоторые регионы Китая, Бангладеша, Индии, Океания — северная часть Австралии. В Европе существенно пострадают север Германии и Франции, а главной жертвой мирового потопа станет Великобритания.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее эксперты заявили, что у человечества осталось шесть месяцев 2020 года, чтобы предотвратить глобальную климатическую катастрофу, которая будет губительной для всего живого на планете. Глава Международного энергетического агенства (МЭА) Фатих Бироль обратился с мощным призывом ко всему миру, у которого остался последний шанс, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. Он убежден, что именно сейчас, когда власти разных стран по всему миру планируют потратить до 9 триллионов долларов для спасения экономики от коронавирусного кризиса, пришло время принять меры для снижения уровня вредных выбросов в атмосферу, иначе в будущем предотвратить неминуемую катастрофу уже не удастся.