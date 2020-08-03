В Украине заработал рынок газа для населения - что это значит

С 1 августа в Украине официально заработал рынок газа для населения, в котором клиент сам может выбирать поставщика в зависимости от цены и сервиса. Стоит обратить внимание на то, что на украинцев после запуска рынка ожидают два принципиальных изменения. Во-первых, отныне населения может свободно менять поставщика — что важно понимать, это можно было делать еще с 2015 года, однако ранее регулируемая цена почти всегда была ниже рыночной. Во-вторых, цена на газ отныне будет рыночной. Как известно, в Украине в последние годы существовали две цены на газ. Рыночная цена действовала для промышленности, она зависит от котировок на европейских хабах и устанавливается ежемесячно. Для населения действовал уже упомянутый механизм PSO, который в последние годы несколько раз менялся. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ЭП".

"Цены на газ будет формировать рынок, поэтому появляется смысл в поиске поставщика, который предложит лучшую цену на сервис. К тому же, накануне регулятор существенно упростил процедуру перехода от одного поставщика к другому, что должно упростить жизнь потребителей", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что изначально цена фиксировалась на одном уровне на определенный период (такой механизм был актуальным, когда цены на мировом рынке были высокими. — ред.), а впоследствии стоимость начали определять по формуле (стоимость газа на европейском хабе + доставка в Украину. — ред.). Этим занимался "Нафтогаз", который обнародовал цену 22 числа каждого месяца. Что важно понимать, отныне цены на газ как для промышленности, так и для населения будут приравнены к европейским, и в зависимости от ситуации на рынке стоимость ресурса может существенно расти или снижаться.

"Спрогнозировать, что будет с ценами в следующем отопительном сезоне трудно, поскольку это зависит от многих факторов. По мнению президента ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрея Мизовця, если не будет серьезных валютных скачков, то цены для конечного потребителя в зимний период не будут превышать 6 -7 тыс грн за тысячу кубов", — пишет издание.

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