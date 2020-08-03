Новости

Лента новостей

Ни в коем случае - украинцам сделали важное предупреждение

Украина | Читати новину українською
Ни в коем случае - украинцам сделали важное предупреждение Карантин (фото — pixabay.com)

Адаптивный карантин заключается в зонировании Украине по уровню распростренения коронавируса COVID-19. Полномочиями на такое распределение обладает исключительно комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Максима Степанова.

По его словам, имеющиеся условия — возможность для балансирования между безопасностью и нормальными условиями для работы.

"Согласно постановлению, которое вступило в силу с 1 августа, у нас четко определен алгоритм отнесения той или иной административно-территориальной единицы различных уровней эпидемиологической опасности. Начиная от зеленого и заканчивая красным. Полномочия по установлению этих ограничений является исключительно в комиссии ТЭБ и ЧС, которая и определяет уже разный уровень опасности", — пояснил Степанов.

Он также напомнил об ограниченности полномочий местной власти в вопросе послабления ограничений. Органы самоуправления могут лишь усиливать их.

"Что касается полномочий органов местной власти, установленных законом, они могут только усиливать те или иные эпидемиологические ограничения. И ни в коем случае не смягчать. И еще раз хочу подчеркнуть: условия адаптивного карантина, которые сейчас действуют в нашей стране, – это максимально возможный баланс между работой и эпидемиологической безопасностью. Мы уже не устанавливаем (карантин) на территории всей области, а устанавливаем четко – или это город, или это район, где может быть более сложная ситуация", — подчеркнул министр.

Напомним, новый режим вступил в силу с 1 августа. Карантин в июле продлили до 31 августа. По состоянию на утро 3 августа по всей стране обнаружили 73 158 случаев COVID-19.

Как сообщал ONLINE.UA, в Министерстве здравоохранения объяснили правила въезда и выезда с разных зон. По словам Степанов, переезд из "красной зоны" в "зеленую" не требует прохождения теста на COVID-19. В то же время работа общественного транспорта в регионах с плохой эпидемической ситуацией блокируется.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, карантин, Украина, ограничение, адаптивный карантин, Минздрав, Максим Степанов
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 73158 +990
Выздоровели 39876 +333
Летальные 1738 +13

Данные МОЗ Украины
Обновлено:12:11, 03.08.2020

Онлайн референдум
  • Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса?
  • 20%
    80%

    Ответили 403337

Все вопросы
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...