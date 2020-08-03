Ни в коем случае - украинцам сделали важное предупреждение

Адаптивный карантин заключается в зонировании Украине по уровню распростренения коронавируса COVID-19 . Полномочиями на такое распределение обладает исключительно комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Максима Степанова.

По его словам, имеющиеся условия — возможность для балансирования между безопасностью и нормальными условиями для работы.

"Согласно постановлению, которое вступило в силу с 1 августа, у нас четко определен алгоритм отнесения той или иной административно-территориальной единицы различных уровней эпидемиологической опасности. Начиная от зеленого и заканчивая красным. Полномочия по установлению этих ограничений является исключительно в комиссии ТЭБ и ЧС, которая и определяет уже разный уровень опасности", — пояснил Степанов.

Он также напомнил об ограниченности полномочий местной власти в вопросе послабления ограничений. Органы самоуправления могут лишь усиливать их.

"Что касается полномочий органов местной власти, установленных законом, они могут только усиливать те или иные эпидемиологические ограничения. И ни в коем случае не смягчать. И еще раз хочу подчеркнуть: условия адаптивного карантина, которые сейчас действуют в нашей стране, – это максимально возможный баланс между работой и эпидемиологической безопасностью. Мы уже не устанавливаем (карантин) на территории всей области, а устанавливаем четко – или это город, или это район, где может быть более сложная ситуация", — подчеркнул министр.

Напомним, новый режим вступил в силу с 1 августа. Карантин в июле продлили до 31 августа. По состоянию на утро 3 августа по всей стране обнаружили 73 158 случаев COVID-19 .