Оккупированная Абхазия неожиданно для всех пошла против Путина - что происходит

Так называемые власти оккупированной Абхазии бьют тревогу из-за очередного решения президента РФ Владимира Путина, который внезапно решил открыть границу РФ с регионом. "Министерство здравоохранения" непризнанной Абхазии собрало экстренное совещание из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом после приезда тысяч россиян. Абхазские медики настаивают на том, чтобы россиянам запретили въезд в регион, так как система здравоохранения "захлебнется" от них, а больницы не смогут оказать помощь даже своим гражданам. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минздрава непризнанной Абхазии.

"Уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно, а прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто "захлебнемся" и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому-либо еще", — заявил "замминистра здравоохранения" Абхазии Алхас Конджария.

Он назвал неожиданным, что Россия "просто полностью открыла" границу для всех желающих, не введя дополнительных ограничений. По его словам, ранее планировалось, что в регион будут пускать россиян только при наличии об отсутствии COVID-19 . Абхазский чиновник подчеркнул, что только за первый день после открытия границы в Абхазию приехали около 7500 человек, после чего больницы начали массово заполняться больными коронавирусом.

Напомним, Абхазия провозгласила независимость после войны с грузинскими войсками в 1993 году, в чем ее поддержала Россия. В 2008 году после пятидневной российско-грузинской войны Москва признала независимость Абхазии, несмотря на то, что Грузия и страны Запада считают сепаратистские Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, и обвиняют Россию в нарушении территориальной целостности страны и аннексии ее территории. Россия оказывает финансовую помощь Абхазии и по официальным, и по неофициальным каналам, а также дала паспорта порядка 90% ее жителей, как это происходит на украинском Донбассе и в молдавском Приднестровье. На территории самопровозглашенной Абхазии находятся российские военные базы, а Кремль отказывается уходить с грузинского региона и не идет на переговоры с Тбилиси.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Грузия хочет бороться с оккупацией России по примеру Украины.