Они являются преступниками - У Авакова выступили с неожиданными требованиями

В Министерстве внутренних дел отметил, что задержанные в Беларуси наемники ЧВК "Вагнер" могут обладать двумя гражданствами. Речь идет о лиц с украинскими паспортами, которые воевали на Донбассе со стороны оккупанта. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Общественное радио".

По словам заместителя министра Антона Геращенко, украинская сторона настаивает на передаче преступников.

"Они являются преступниками и они по законодательству Беларуси должны быть выданы Украине для суда, поэтому министерство внутренних дел требует от Беларуси выдать этих лиц, чтобы мы могли судит этих людей за преступления против нашей страны. Поскольку ЧВК "Вагнер" — это структура, которая является напівдержавною и она используется для продвижения российских интересов на территории Украины, Сирии, Судане, Ливии, понятно, что Россия и их руководство будут отстаивать этих лиц", — пояснил Геращенко.

Чиновник добавил, русское правительство имеет не абы какое влияние на Беларусь, поэтому задержанные могут очень скоро оказаться на свободе. Официальный Киев тем временем все равно настаивает на выдаче лиц, причастных к войне против Украины.

"Называлась цифра 9 ("вагнеровцев" с украинскими паспортами — ONLINE.UA), но информацию еще проверяют. Там могут быть люди с двойным гражданством, ибо много тех, кто предал интересы Украины и принимают русское гражданство. Сейчас правоохранительные органы Украины проверяют информацию, чтобы иметь больше информации", — добавил Геращенко.

Переговоры с Минском об экстрадиции еще продолжаются.

Напомним, 32 лиц белорусские силовики задержали на туристической базе недалеко от столицы страны. Ых буквально с первого дня назвали российскими наемниками. Кремль не отразится причастность к "русским", но требует их отпустить через беспочвенность обвинений.

Как сообщал ONLINE.UA, белорусские следователи допросили каждого из задержанных, оказалось, что 15 человек из них планировали лететь из Беларуси в Турцию, двое — на Кубу, 11 человек — в Венесуэлу, один — в Сирию, но собирались осуществить перелет одним самолетом.

При этом один из боевиков, как выяснилось, вообще не знал куда летит, а вот трое показан отказались.