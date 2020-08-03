Это новая фаза - США потрясли мир неожиданной новостью

Одна из самых авторитетных медицинских советниц американского лидера Дональда Трампа, Дебора Биркс, выступила с резонансным заявлением — она призналась, что в США началась новая фаза пандемии коронавируса. По ее словам, отныне болезнь активно распространяется не только в мегаполисах, но и в сельской местности. Стоит обратить внимание на то, что по состоянию на 3 августа в США коронавирусом заразились более 4 млн 667 тыс человек, более 154 тыс — умерли. Выздоровели 1 илн 486 тыс больных. За все время пандемии диагностировали у более 18 млн 78 тыс человек. Более 689 тыс случаев — летальные. Победили болезнь почти 10 млн 670 тыс человек. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Мы находимся в новой фазе. Нынешняя ситуация отличается от предыдущей — той, что была весной. Вирус чрезвычайно быстро распространяется сельской местности, в городах также", — подчеркнула доктор Биркс.

Что важно понимать, обращение советницы Трампа касается прежде всего именно сельской местности, ведь жители городов уже привыкли к эпидемиологическим ограничениям. Биркс еще раз напомнила американцам, что нужно носить маски даже дома, если в доме живет семья из нескольких поколений. По ее словам, эта мера безопасности должна защитить людей старшего поколения и имеющих сопутствующие заболевания. Еще один фактор риска, о котором напомнила Биркс, активное движение внутри страны в период отпусков.

"Путешествуя по штатам, я увидела, что американцы — в активном движении. Если вы поехали на отдых, то, когда вернетесь, подумайте о защите людей, имеющих сопутствующие заболевания. Поэтому, хотя бы предположите, что вы можете быть инфицированы", — отметила советник Дональда Трампа.

Стоит напомнить также о том, что недавно чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения снова ухудшил прогноз по пандемии коронавируса, в связи с чем было решено продлить режим международной чрезвычайной ситуации еще на три месяца — до ноября 2020 года. В ВОЗ отметили, что пандемия COVID-19 — это кризис, который случается раз в столетие, а его последствия человечество будет испытывать в течение десятилетий.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов озвучил украинским гражданам важное и экстренное предупреждение.