Украинский нардеп поехал на отдых в оккупированный Крым - в МВД отреагировали на скандал

Кум президента России Владимира Путина, глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и народный депутат Украины Виктор Медведчук отправился с супругой Оксаной Марченко на отдых в оккупированный Крым. Этот инцидент вызвал резанансную реакцию у украинцев, которые возмутились поездкой украинского нардепа на аннексированный украинский полуостров. Обратили украинцы внимание и на тот факт, что Медведчука во время его поездки оккупированный РФ Крым сопровождают сотрудники Государственной службы охраны. В МВД отреагировали на возникший скандал. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что МВД не владеет этой информацией, но если она подтвердится, то действиям охранников будет дана правовая оценка в соответствии с украинским законодательством. Об этом Геращенко заявил в эфире Громадського радио, передает ONLINE.UA.

"Я знаю, что Медведчук поехал в Крым, а в отношении сотрудников ГСО информации нет, если это действительно сотрудники ГСО, которые работают и нанятые им за деньги, то будем давать этому оценку. Относительно Медведчука — это его желание отдыхать в аннексированном Крыму, а моральная сторона вопроса, ну какая может быть моральная сторона, когда человек является другом и кумом президента государства агрессора Владимира Путина", — прокомментировал ситуацию заместитель Авакова.

Пресс-секретарь депутата Верховной Рады Олег Бабанин подтвердил, что Медведчук действительно отдыхает с семьей в оккупированном Крыму. Бабанин отметил, что на данный момент Медведчук находится в отпуске как народный депутат.

Как известно, семья Медведчука владеет земельным участком под Ялтой площадью более 5 тыс. квадратных метров, домом и хозяйственными постройками. Как следует из декларации нардепа, этим имуществом владеет его жена Оксана Марченко. Ранее СМИ неоднократно показывали роскошную резиденцию Медведчуков возле Симеиза — широко известной она стала после того, как Медведчук семь лет назад там встречал с шампанским Путина. При этом в генплане, утвержденном уже оккупационными "властями" Ялты, этот дом обозначен как Дворец Медведчука.



Ранее ONLINE.UA сообщал, что весной 2020 года Медведчук ездил в Москву для переговоров с Путиным по Украине.