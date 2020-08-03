Будет крах: эксперт рассказал, с кем на самом деле воюет Путин

Журналист и политический эксперт Денис Казарин обратил внимание на то, что глава Кремля Владимир Путин на самом деле воюет не только с Украиной и властью официального Киева, но и с Россией и ее будущим. По словам специалиста, россияне почему-то поверили, что "победить Украину" означает то же самое, что "победить фашизм". Однако, по словам Казарина, война на территории другого государства, не может идти на пользу российскому обществу, скорее, наоборот. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Даже если пофантазировать, что Россия добьется своего — что будет дальше? Как крах Украины связан с благополучием России? Кому вообще пришло в голову, что война на территории другого государства пойдет на пользу российскому обществу? Интересно, в Кремле действительно думают, что каждая новая эскалация в Украине идет России во благо? Что мир будет аплодировать решимости Кремля, и что если завтра российские танки будут стоять возле Львова — Россия от этого выползет из кризиса?", — поинтересовался у официальной Москвы Дмитрий Казарин.

Политический эксперт отметил, что продолжение войны для России будет означать только изоляцию, экономический крах и бегство капитала, рост цен, увольнения и безработицу.

"Вы думаете, что " Брат-2 " — это продолжение "Брата"? Нет. Сначала вы рассказываете всем о своем моральном превосходстве, а потом просыпаетесь в мире "братков" и заказных убийств", — подчеркнул Казарин.

Важно также отметить, что недавно глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк оценил реальные угрозы для Украины со стороны РФ, политический режим которой не только ведет прямую вооруженную агрессию, следствием которой стала оккупация Донбасса и Крыма, но и проводит специальные операции для внесения раздора в украинском обществе и подрыва основ украинской государственности. Глава СВР отметил, что сейчас Россия развернула вокруг Украины воинскую группировку из почти 80 тыс военных — на это нужно обратить внимание украинской власти.

"Наш анализ показывает, что в дальнейшей перспективе активность РФ в отношении Украины может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом новых украинских территорий", — подчеркнул Валерий Кондратюк.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Зеленского внезапно изменили позицию по Донбассу.