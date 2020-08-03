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Украина поставила новый ультиматум иностранному правительству - что известно

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Украина поставила новый ультиматум иностранному правительству - что известно Валерія Коломієць (фото — minjust.gov.ua)

Украина выступила с новым жестким призывом в адрес иранского правительства. Официальный Киев ожидает наказания для всех лиц, которые причастны к трагедии рейса PS752 украинского лайнера под Тегераном. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Министерство юстиции.

По обнародованным данным, накануне состоялась онлайн-встреча представителей власти с семьями погибших в катастрофе. Участниками ее стали заместитель главы Минюста Валерия Коломиец, заместитель министра иностранных дел Евгений Енин и заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Отмечается, что обсуждение прежде всего коснулось результатов первого раунда переговоров Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752.

"Украина вместе с Афганистаном, Великобританией, Канадой и Швецией в составе Координационной группы в очередной раз призвали Иран осуществить полную компенсацию семьям жертв сбитого самолета МАУ и провести полное, прозрачное и независимое расследование трагедии в соответствии с международными стандартами", — заявила Коломиец.

Посадовиця обратила внимание, представители Координационной группы и представители Ирана обсуждали подготовку следующих раундов процесса урегулирования последствий трагического инцидента.

Напомним, лайнер МАУ упал 8 января. Иранское командование после нескольких суток взяло на себя ответственность и признало — военнослужащие случайно поразили самолет ракетой, поскольку находились наготове через конфликт с США. Погибли 176 человек, среди которых украинский экипаж из 9 специалистов и две украинские пассажиры.

Как сообщал ONLINE.UA, Украина провела первый раунд переговоров с иранскими представителями по поводу катастрофы лайнера МАУ. Правоохранительные органы выступили за проведение совместного расследования по трагедии. Подробности — по ссылке.

Источник: ONLINE.UA
Теги: катастрофа, трагедия, Иран, расследование, МАУ, Украина, Минюст
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