Он аморальный - на Трампа набросились с новыми обвинениями

В США не утихают громкие скандалы вокруг главной персоны страны — главы Белого дома Дональда Трампа. Так, недавно стало известно, что бывший помощник президента Штатов Джон Болтон назвал своего бывшего босса "аморальным" политиком, который сосредоточился на том, что поможет ему быть переизбранным на второй срок. Свою позицию чиновник озвучил 3 августа в интервью газете El Pais. Стоит обратить внимание на то, что это не первые обвинения, которые выслушивает Трамп от своего бывшего подчиненного. Ранее Джон Болтон уже заявлял, что глава Белого дома беззастенчиво шантажировал команду украинского лидера Владимира Зеленского, а также пытался поддерживать дружеский диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ONLINE.UA.

"Я думаю, что он является аморальным президентом, который сосредоточился на тех вещах, которые помогают ему быть переизбранным, необязательно опираясь на то, что лучше для США", — подчеркнул американский политик.

Кроме того, также Джон Болтон обвинил Трампа в невежестве и вспомнил о нескольких красноречивых случаях, которые подтверждают его слова.

"Я объяснял ему дюжину раз, что Корейский полуостров был разделен в 1945 году, но он никогда этого не запоминал. В других случаях не получается вмешиваться, например, когда он сказал Терезе Мэй (премьер-министр Соединенного Королевства с 2016 по 2019 года, — прим. ред): "Великобритания, действительно, является ядерной державой?", — пожаловался бывший советник Трампа.

Джон Болтон также утверждает, что уже все знают, что Трамп почти не знает историю и не заинтересован в ее изучении.

Стоит напомнить о том, что недавно Трамп назвал Болтона маньяком без улыбки. Он упрекнул своего бывшего подчиненного, что тот пытается развязать войну с Россией или Китаем. Как известно, критика Трампа относительно Болтона обострилась после выхода книги Джона Болтона о работе в Белом доме, в котором он достаточно откровенно описал все недостатки действующего американского президента.