Мы не можем - МВД неожиданно отреагировало на громкий скандал

"Укрзализныця" на фоне резонансного нападения на женщину в поезде предложила вернуть правоохранителей в вагоны. Министерство внутренних дел не считает это целесообразным. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ТСН".

По словам заместителя министра Антона Геращенко, невозможно приставить полицейских к каждому вагону.

"Я считаю, что "Укрзализныця" как хозяйственный объект целиком должна обеспечивать безопасность не только используя полицию, но и частные службы охраны, которые бы работали по контракту. Законодательство этому не противоречит. Полицейского мы не можем приставить к каждому вагона", — пояснил чиновник.

Зато в МВД предложили установить камеры в вагонах, что позволило бы фиксировать все нарушения.

"Чтобы в любом случае можно было найти преступника с большей вероятностью, чем сейчас", — добавил Геращенко.

Он также обратил внимание на отсутствие официального обращения к полицейской службы от железнодорожного ведомства. МВД его рассмотрит, как только его пришлют.

Упомянутый инцидент произошел в поезде Мариуполь — Киев 31 июля. Почти обнаженный мужчина ворвался в купе, где спала женщина с сыном. Он заблокировал дверь, избил женщину и пытался ее изнасиловать.

Злоумышленника задержали. Киевский суд арестовал его на два месяца без права на залог. Открыто сразу два уголовных дела — об избиении и попытке изнасилования.

Как сообщал ONLINE.UA, 1 августа правоохранители ликвидировали полтавского террориста Романа Скрипника, который ранее захватил в заложники полковника областной полиции Виталия Шияна. После восьми дней поисков полицейским удалось найти злоумышленника, но он снова, угрожая гранатой, взял в заложники капитана полиции.