Новая угроза взрыва в центре Киева - полиция начала спецоперацию

Неизвестный ворвался в отделение одного из банков в Киеве и угрожает взрывом. Министерство внутрішщніх дел подтвердило факт инцидента. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на обнародованные данные заместителя министра Антона Геращенко.

По его словам, около 12:00 в понедельник, 3 августа, террорист ворвался в учреждение и объявил о наличии бомбы.

"03 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина возрастом до 35 лет, который сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию", — отметил Геращенко в Facebook.

Чиновник добавил, сейчас началась специальная полицейская операция "Гром". Правоохранители ведут переговоры с очередным террористом. Ему прежде всего предложили сдаться.

"Просьба к гражданам и гостей города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и вул. Владимирской", — подчеркнул Геращенко.

Напомним, недавно в центре Луцка террорист Максим Кривош захватил автобус с людьми и поставил требования представителям высшей власти в Украине. Всех людей освободили после 11 часов содержания, ни один из заложников не пострадал. Сам Кривош сейчас пд арестом.

Другим громким инцидентом стал вооруженный гранатой злоумышленник в Полтаве. Он взял в заложники полковника полиции и пытался скрыться на предоставленном автомобиле. Позже он его бросил вместе с правоохранителем. После 9 дней поисков преступника ликвидировали в области.

Как сообщал ONLINE.UA, представители СБУ задержали подрывников, которые угрожали жителям Киева. Они требовали за "безопасность" и отсутствие взрывов полмиллиона долларов США. Сейчас задержанных проверяют на причастность сразу к ряду инцидентов.