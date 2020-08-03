НАБУ подготовило крайне неприятный сюрприз для Порошенко

3 августа официально стало известно, что 6 человек подозревают в нанесении 196,8 млн гривен ущерба государству в деле о выдаче окружению бывшего украинского лидера Петра Порошенко разрешения на добычу газа по заниженной цене. В Национальном антикоррупционном бюро отметили, что еще 31 июля НАБУ и САП сообщили шести лицам о подозрении в организации схемы, по которой ООО "Аркона Газ-Энергия" получила право на пользование недр Свистункивско-Червонолуцкого газоконденсатного месторождения (Полтавская область) по искусственно заниженной стоимости. По словам представителей бюро, в результате украинский бюджет недополучил 196,8 млн гривен, которые ООО должно было уплатить за получение специального разрешения на пользование недрами. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт НАБУ.

"Среди подозреваемых — экс-заместитель директора по производству, экономики и общим вопросам Украинского государственного геологоразведочного института, экс-заведующий сектора геолого-экономической оценки ресурсной базы нефти и газа отдела геолого-экономической оценки УкрГГРИ, ексдиректор ООО" Аркона Газ-Энергия ", эксперт Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых и директор ООО НПФ "Проект-Нефтегаз", а также ведущий инженер и главный инженер этой компании. Действия всех шестерых квалифицированы по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК", — говорится в сообщении.

В НАБУ обращают внимание на то, что в 2016 году ООО "Аркона Газ-Энергия" неоднократно и безуспешно просило Госслужбу геологии и недр специальное разрешение на пользование недрами Свистункивско-Червонолуцкого газоконденсатного месторождения без проведения аукциона. Однако чуть позже состав собственников компании изменился — государственные и местные органы власти пересмотрели свое отношение к обращениям ООО. Отмечается, что 3 года назад Полтавский облсовет согласовал Госгеонедрам предоставлении ООО "Аркона Газ-Энергия" без проведения аукциона спецразрешения на геологическое изучение месторождения.

"После этого задействованные лица распределили роли и разработали план по занижению суммы сбора за выдачу спецразрешения на пользование недрами без проведения аукциона. Они использовали несуществующие показатели проектных выработок газа и конденсата, капитальных вложений и эксплуатационных расходов, в том числе амортизационные отчисления, в результате чего установили начальную цену продажи специального разрешения в 3,8 млн грн, тогда как реальная начальная стоимость продажи спецразрешения должна составлять 200,6 млн грн. Таким образом государству нанесли ущерб на в размере 196,8 млн грн", — рассказывают в НАБУ.

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