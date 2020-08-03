Захват киевского банка - МВД раскрыло первые требования террориста

Преступник, который захватил банковское отделение в центре Киева, выступил с первыми требованиями. Утверждение террориста подтвердили в Министерстве внутренних дел. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление заместителя министра Антона Геращенко на телевидении.

По его словам, правоохранители проводят переговоры.

"Полиция оцепила место операции. Сейчас ведутся переговоры с преступником. Мы требуем, чтобы он сдался. Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал интервью. Ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке. Однако на сегодняшний момент мы еще не знаем, есть ли у него настоящая бомба, настоящее оружие, в отличие от Луцка, где оно точно было", — пояснил Геращенко.

Он добавил, преступник никого не удержит в здании, все представители банка смогли покинуть место событий. Сейчас в отделении присутствует его руководитель, он остался по собственному желанию.

Геращенко также отметил, преступник — в возрасте 32 лет. Правоохранители имеют подозрения относительно его личности, продолжается проверка.

Инцидент начался около 12:00 в понедельник, 3 августа. Он стал одним из многих, связанных с терроризмом и имели место в Украине в течение последних недель.

Первым в звене оказалось захват автобуса с заложниками в Луцке. Преступник Максим Кривош удерживал людей около 11 часов. Ни один из них не пострадал, а самого террориста задержали.

Также недавно в Киеве обезвредили банду подрывников, которые цинично требовали около половины миллиона долларов США за "безопасность" нескольких жилых домов.

Как сообщал ONLINE.UA, неизвестный ворвался в отделение одного из банков в Киеве и угрожает взрывом. Министерство внутренних дел подтвердило факт инцидента. Сейчас началась специальная полицейская операция "Гром".