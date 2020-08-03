Как на самом деле появилась наша Вселенная - ученые ошеломили ответом

Новое шокирующее открытие в области реликтового излучения ошеломило все научное сообщество, ведь оно подтверждает верность гипотезы о том, что наша Вселенная появился не в результате "взрыва", а своеобразного "отскока" — вследствие коллапса "предыдущей" Вселенной. По словам ученых, если окинуть весь космос взглядом, он будет казаться не совсем одинаковым — неравномерным распределением галактик и темной материи, начало которому было положено еще реликтовым излучением, когда Вселенной было около 380 тыс лет. Только недавно была разработана температурная карта реликтового излучения Вселенной, на которой было отмечено несколько аномальных зон, которые современная физика не может понять и объяснить. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Phys.org.

"Воспользовавшись моделью петлевой квантовой космологии — математическим инструментом, объединяющим квантовую механику и теорию относительности — ученые из Пенсильванского университета решили две из трех аномалий, о которые спотыкается общая теория относительности. В частности, теория Эйнштейна не может объяснить неравномерность распределения в пространстве галактик и темной материи. Представьте себе ткань, из которой шьют рубашки. На первый взгляд, она кажется двумерной, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что она сплетена из трехмерных нитей — и ткань пространства-времени нашей Вселенной состоит из переплетенных квантовых нитей. Учитывая эти нити, петлевая квантовая космология позволяет нам выйти за пределы континуума, описанного общей теорией относительности, например, за пределы Большого взрыва", — пишет издание.

Что важно понимать, ранее исследователи из этой команды уже заменили идею сингулярности Большого взрыва на гипотезу Большого отскока. Она утверждает, что нынешнЯЯ Вселенная, который постоянно расширяется, возникает со стремительного сжатия, управляемого сложными эффектами квантовой гравитации, какой-то массы, пожалуй, "предыдущей" Вселенной. По словам ученых, все крупные структуры нашей Вселенной можно объяснить с помощью уравнений квантовых петель.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в NASA нашли доказательства существования параллельной Вселенной.