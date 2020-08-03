Приравняют к агрессии - АПЛ удивила новым правилам для матчей

Футбольные матчи пройдут в Англии с новым строгим правилом. Накануне организаторы согласовали, что кашель на поле может привести к серьезным последствиям для футболистов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Times.

Согласно обнародованным данным, игроков, которые намеренно кашляют на своих коллег во время матча, будут удалять с поля.

Английским арбитрам уже дали соответствующее распоряжение о выдаче красных карточек. Кашель таким образом приравняли к агрессивным действиям на поле. Юридически эти инциденты будут равняться удара кулаком.

Известно, что арбитры не будут следить за социальной дистанцией футболистов, когда те будут праздновать забития гола. Также они не будут никоим образом учитывать плевки на поле.

Новые правила для английского футбола стали действующими моментально, с момента объявления.

Напомним, карантин, введенный через коронавирус COVID-19 , мощно ударил не только по экономике мира, но и спортивным мероприятия. Футбольные сезоны пришлось прервать по меньшей мере на несколько недель, некоторые страны решили завершить национальные лиги досрочно, например — Франция.

Лишь с середины мая в отдельных странах начали восстанавливать матче. Одной из первых стала Германия. Турниры проходят с жесткими ограничениями — никаких болельщиков на трибунах одно из первых правил.