Будет взрыв: киевский террорист сделал предупреждение украинцам и МВД

Заместитель главы МВД Антон Геращенко поделился с украинцами важной информацией — он заявил, что человек, который захватил АО "Универсал Банк" в центре Киева, требует допуска к себе журналистов, полиция уже ведет с ним переговоры. Согласно последним данным, террорист требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал какие-то интервью. По словам Геращенко, ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке, однако пока полиция не знает, есть ли у него настоящая бомба и оружие. В МВД отметили, что сейчас стратегия полиции — переговоры. По их итогам будут приниматься дальнейшие решения. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сообщение заместителя Авакова в социальных сетях.

Антон Геращенко также добавил, что, по предварительной информации, злоумышленнику 32 года, сам он себя не назвал, однако полиция узнала, что это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. По словам представителя МВД, мужчина отпустил сотрудников банка — там осталась только руководитель отделения, но злоумышленник якобы ее не задерживал, а готов был там остаться один.

Заместитель министра внутренних дел призвал киевлян и гостей столицы перепланировать свои маршруты и не ехать через улицу Богдана Хмельницкого, где находится БЦ "Леонардо" и АО "Универсал Банк".

Позже в Facebook Геращенко сообщил, что "террорист декларирует, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют, так как по его ногу прицеплен трос, привязанный к детонатору". Заместитель министра также отметил, что судя из соцсетей мужчины, — это психически неуравновешенный человек.

Как сообщал ONLINE.UA, преступник, захвативший банковское отделение в центре Киева, выступил с первыми требованиями — о них рассказали в Министерстве внутренних дел.