Террориста в центре Киева обезвредили - первые подробности

Правоохранительные органы в координации с силовиками ликвидировали угрозу взрыва в одном из бизнес-центров Киева. Для этого их потребовалось около трех часов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на публикацию заместителя главы МВД Антона Геращенко в Facebook.

По его словам, террориста, который захватил банковское отделение в заведении, взяли живым.

"Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение", — подчеркнул Геращенко.

Напомним, инцидент начался около 12:00 в понедельник, 3 августа. Неизвестный вошел в отделение банка в бизнес-центре с сумкой и объявил о наличии бомбы. Все работники учреждения покинули помещение, там осталась лишь глава.

Преступник требовал предоставить ему доступ к СМИ, чтобы выступить с заявлением. Сначала полиция начала операцию "Гром". Позже, когда к событию присоединилась СБУ, операцию изменили на "Бумеранг".

Район инцидента оцепили. Он спровоцировал появление мощных заторов на дорогах.

Выяснилось, что виновником угрозы стал гражданин Узбекистана — Каримов Сухроб возрасте 32 лет.

"Судя по его социальными сетями — это психически неуравновешенная особа. Террорист декларирует, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют, поскольку за его ногу прицеплены трос, который привязан к детонатору", — информировал ранее Геращенко.

Как сообщал ONLINE.UA, преступник, который захватил банковское отделение в центре Киева, выступил с первыми требованиями. Утверждение террориста подтвердили в Министерстве внутренних дел. Террорист якобы хотел выступить с интервью. В ведомстве назвали развитие событий подобным луцкого сценария.