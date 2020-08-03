Представитель Меркель срочно едет в Москву из-за ситуации в Украине - что известно

Глава МИД Германии Хайко Маас приедет в Москву для переговоров с российским руководством. Официальный визит представителя команды канцлера Германии Ангелы Меркель запланирован на 11 августа. Маас станет первым высокопоставленным европейским политиком, который приедет в Россию с начала пандемии. Подробностей и плана переговоров Мааса с командой главы Кремля Владимира Путина пока нет. Дипломатические источники лишь отметили, что на повестке дня будет стоять ситуация в Украине и на Ближнем Востоке, а также экономическое сотрудничество РФ и ФРГ на фоне влияния санкций США. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

Еще в апреле 2020 года Хайко Маас планировал срочные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, несмотря на распространение коронавируса. Он рассчитывал приехать в Москву, но подготовка поездки заняла несколько месяцев. В МИД РФ уверяли, что если Маас все же решит приехать в Россию, то ему обеспечат полную безопасность жизни и здоровья.

Стоит напомнить о том, что 3 июля в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров государств-участников нормандского формата. У Зеленского сообщили, что Украина, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей "нормандской четверки", а Кремль устроил новый демерш и взял паузу.

После этих переговоров Маас заявлял, что решение по конфликту на Донбассе является предпосылкой для восстановления стратегических отношений Евросоюза с Россией.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Германия поставила крест на планах Путина. Берлин назвал невозможным включения России в Большую семерку, откуда эту страну исключили из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе, которую Путин ведет уже шесть лет.