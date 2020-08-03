Штрафы вырастут в десятки раз - в правительстве окончательно лопнуло терпение

3 августа Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 3948, которым предусматривается ужесточение наказание за продажу лекарств без рецепта. Штрафы правительство предлагает увеличить в десятки раз. В документе предусмотрено также повышение штрафов за отпуск некачественных лекарств, не соответствующих госстандартам и за несоблюдение условий хранения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

Законопроект разработали совместо с Минздравом Украины. В нем предлагается за продажу лекарственных средств в аптечных учреждениях без рецепта в запрещенных законодательством случаях налагать штраф от 100 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (1,7-8,5 тысяч гривен). На сегодняшний день за подобное нарушение в Украине предусмотрен штраф в размере от 6 до 25 НМДГ (102-425 гривень). За повторное в течение года совершение аналогичного нарушения предлагается наказывать наложением штрафа от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500-11 900 гривень) — сегодня за это штрафуют на 25 до 70 НМДГ.

За введение в оборот или реализацию продукции, не соответствующей требованиям стандартов, сертификатов соответствия, норм, правил и образцов (эталонов) по безопасности, качества, комплектности и упаковки (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Украины) предлагается наказывать наложением штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, граждан — владельцев предприятий или уполномоченных ими лиц от 300 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (5,1-13,6 тысяч гривен). В настоящее время за продажу некачественных и не соответствующих нормам лекарственных средств наказывают штрафами от 20 до 100 НМДГ (340-1700 грн).

В пояснительной записке авторы законопроекта пояснили, что повышение штрафов за подобные правонарушения будет способствовать обеспечению населения Украины качественными, безопасными и эффективными лекарственными средствами и выпуску в обращение лекарственных средств, соответствующих установленным требованиям.

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