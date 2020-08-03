Критически важно - к команде Зеленского обратились с неотложной просьбой

Команда ЮНИСЕФ обратилась с неотложной просьбой к команде украинского лидера Владимира Зеленского. В организации, которая действует под эгидой ООН, просят не отменять выдачу бэби-боксов в Украине, который выдавался родителям при рождении ребенка в рамках программы "пакет малыша". В ЮНИСЕФ считают такую помощь семьям критически важной, так как на сумму компенсации в размере 5 тысяч гривен, которую предлагает Кабмин взамен бэби-бокса украинским семьям, родители не смогут купить всю детскую продукцию, которая была предусмотрена в "пакете малыша". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу организации.

"Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывает правительство Украины сохранить критически важную программу поддержки семей с детьми — "пакет малыша", который последним решением правительства заменяют на денежную выплату. По данным ЮНИСЕФ, большинство родителей поддерживает именно натуральную помощь в виде пакетов. Критически важно, что эта программа универсальна для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса", — говорится в обращении.

В ЮНИСЕФ подчеркнули, что согласно последнему опросу, положительное влияние программы на семейный бюджет ощутили на себе 79% получателей помощи. Почти половине получателей "пакета малыша" удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни. В организации добавили, что детская продукция из "пакета малыша" в розницу обойдется родителям на 50-200% дороже.

"Мы призываем правительство продлить программу "пакет малыша", которая поддерживает семьи новорожденных по всей Украине. Абсолютное большинство родителей поддерживают эту инициативу и отмечают ее влияние на собственный бюджет. Пакет малыша может стать эффективным инструментом поддержки уязвимых семей в эти непростые времена", — отметила глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

Как известно, ранее в Украине прекратили выдачу "бэби-боксов" — бесплатных пакетов, в которых было все необходимое для новорожденного, которые выдавались в роддоме. В частности, в "пакете малыша" были пеленки, подгузники, одежда, средства гигиены, игрушки и другие средства первой необходимости для новорожденного ребенка. Вместо бэби-боксов решили выдавать денежную компенсацию в размере 5 тысяч гривен. Соответствующее решение принял Кабмин 29 июля.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что фонд ЮНИСЕФ пристыдил украинскую власть за украинцев, которые провели карантин в самых некомфортных условиях.