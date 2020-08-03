Масштабные переговоры Украины с международными партнерами - наконец-то есть прогресс

Заместитель главы МИД Евгений Енин поделился важной новостью с украинцами — он рассказал, что в Киеве завершились переговоры Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с представителями Ирана в деле о сбитии украинского самолета МАУ. По словам украинского дипломата, во время переговоров иранские власти пообещали обеспечить проведение расследования и согласилась на ряд условий Украины. Стоит обратить внимание на то, что переговоры относительно сбитого самолета МАУ иранскими войсками начались на базе двух международных конвенций. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление Евена Енина в социальных сетях.

Что важно понимать, власти Ирана подтвердила свою готовность соблюдать обязательства в рамках конвенций. Енин обратил внимание на то, что в ходе переговоров подняли ряд вопросов, в частности:

говорили о привлечении виновных к ответственности;

обеспечении объективного и прозрачного расследования;

ответственности иранской стороны за сбитие украинского самолета;

предоставлении гарантий неповторения подобных инцидентов в будущем

обеспечении достойного уровня компенсаций.

Что касается первого пункта украинский дипломат вновь подчеркнул, что виновные должны понести ответственность: от первого человека, который нажала на кнопку, до тех персон, которые были ответственны за организацию системы безопасности.

"Должен признать, что иранская сторона достойно вела себя и подтвердила свою готовность соблюдать обязательства в рамках международных конвенций. Мы запланировали продолжение переговорного процесса", — подчеркнул заместитель главы МИД.

Что важно понимать, недавно Министерство иностранных дел заявило, что готово к выполнению "плана Б" — эту информацию уже подтвердил глава МИД Дмитрий Кулеба. Украинский дипломат отметил, что на такие действия официальный Киев готов в случае, если Тегеран не согласится выполнять договоренности. Дипломаты надеются, что переговорный процесс с иранской стороной все же завершится положительно.

Как сообщал ONLINE.UA, 30 июля Украина провела первый раунд переговоров с иранскими должностными лицами по поводу катастрофы лайнера МАУ.