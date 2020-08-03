Названа реальная польза вина для женщин

О пользе и вреде алкогольных напитков есть немало теорий и гипотез ученых, но выводы большинства их них сводятся к тому, что алкоголь оказывает крайне неблагоприятие воздействие на организм и плохо сказывается на здоровье. Но американские ученые решили внести свой вклад в разрешение этого многолетнего спора в научном мире. Представители Университете штата Орегон доказали, что умеренное потребление вина, особенно женщинами в период менопаузы, защищают их от серьезных болезней в старости. В частности, речь идет об остеопорозе, который возникает у женщин в результате гормонального дисбаланса и истончения костной ткани. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Nature.

О результатах своего исследования эксперты рассказали на Международном научном форуме по проблемам алкоголизма, участники которого пришли к выводу, что употребление небольшого количества алкоголя может работать так же хорошо, как и бисфосфонаты, которые часо назначают женщинам в период постменопаузы для предотвращения истончения костей.

Это исследование ученые проводили на протяжении семи лет, в течение которых наблюдали почти за тысячей женщин после наступления менопаузы. Как выяснилось, у тех респонденток, которые иногла позволяли себе бокал вина, в рацион питания добавляли пищу, богатую фосфором, кальцием и витамином D, гораздо реже проявлялись возрастные заболевания опорно-двигательного аппарата.

Такой положительный эффект алкогольных напитков с костями медики связали тем, что красное вино способствует увеличению выработки гормона эстрогена, который резко снижается после климакса, а вместе с ним снижаются и восстановительные процессы в организме.

Ученые подытожили, что если пожилые женщины будут употреблять 19г алкоголя в день — примерно два небольших бокала вина — их кости сохранят прочность на долгие годы. Но они напомнили, что только небольшая доза алкоголя может иметь терапевтический эффект, а бесконтрольное употребление алкогольных напитков имеет непоправимое воздействие на здоровье.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые развеяли мифы о пользе воды с лимоном. Как оказалось, вода с лимоном натощак не оказывает никакого благоприятного воздействия на организм человека. Более того, этот напиток в большом количестве может даже навредить, а именно поспособствовать разрушению зубной эмали.