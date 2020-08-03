Боевики Вагнера в Беларуси: у Путина шокировали мир новым циничным заявлением

Консул посольства РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев в эфире пропагандистской программы "60 минут" выступил с новым циничным заявлением, которое шокировало весь мир. Он начал публично утверждать, что задержанные в Беларуси боевики из частной российской армии направлялись в Венесуэлу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российские СМИ.
"Каждый из задержанных заявил, что целью въезда в республику был транзитный проезд. 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минска в Стамбул, после чего — в третью страну. Конечным пунктом назначения было одно из государств в латиноамериканском регионе. Они (задержанные — ред.) не понимают, абсолютно не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Беларуси, фамилии которых большинство из них никогда не слышали", — цинично отметил представитель команды главы Кремля Владимира Путина.
В сети уже активно комментируют новое абсурдное заявление официальной Москвы.
"Я таких глупостей давно не слышал:; как они любят рассказывать эти абсурдные сказки для детей; Москалям цинично врать, что дышать; Так в Сомали, Турцию на шпили смотреть, или в Венесуэлу? Лжецы; противно это все слушать; такая у Кремля бурная фантазия — я просто в шоке", — комментируют новость пользователи сети.
Как известно, 29 июля в Беларуси задержали
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Александр Лукашенко может спровоцировать "майдан" в Беларуси.