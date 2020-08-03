Боевики Вагнера в Беларуси: у Путина шокировали мир новым циничным заявлением

Консул посольства РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев в эфире пропагандистской программы "60 минут" выступил с новым циничным заявлением, которое шокировало весь мир. Он начал публично утверждать, что задержанные в Беларуси боевики из частной российской армии направлялись в Венесуэлу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российские СМИ.

"Каждый из задержанных заявил, что целью въезда в республику был транзитный проезд. 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минска в Стамбул, после чего — в третью страну. Конечным пунктом назначения было одно из государств в латиноамериканском регионе. Они (задержанные — ред.) не понимают, абсолютно не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Беларуси, фамилии которых большинство из них никогда не слышали", — цинично отметил представитель команды главы Кремля Владимира Путина.

В сети уже активно комментируют новое абсурдное заявление официальной Москвы.

"Я таких глупостей давно не слышал:; как они любят рассказывать эти абсурдные сказки для детей; Москалям цинично врать, что дышать; Так в Сомали, Турцию на шпили смотреть, или в Венесуэлу? Лжецы; противно это все слушать; такая у Кремля бурная фантазия — я просто в шоке", — комментируют новость пользователи сети.

Как известно, 29 июля в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Согласно последним данным, они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. По мнению белорусских властей, главной целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси. Позже стало известно, что 14 из задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнер" воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков подозревают в подготовке теракта. Официальный Киев убежден, что группа боевиков, задержанная в Беларуси, могла быть использована для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов. Позже в СБУ заявили, что будут инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер", которые воевали на Донбассе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Александр Лукашенко может спровоцировать "майдан" в Беларуси.