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Мы должны - ВОЗ хочет раскрыть главную тайну коронавируса COVID-19

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Мы должны - ВОЗ хочет раскрыть главную тайну коронавируса COVID-19 Коронавірус (фото — pikist.com)

Эксперты Всемирной организации здравоохранения проводят новое масштабное исследование. Гендиректор Тедрос Аданом Гебреісус объявил, что главная цель — узнать регион возникновения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресслужбу структуры.

По словам гендиректора, экспертная группа уже завершила работу в Китае. Пекин подписал с организацией документ относительно исследований и программы деятельности международной группы.

"Мы продолжаем изучать происхождение вируса, который провоцирует COVID-19. Передовая группа ВОЗ, которая посетила Китай, завершила свою работу, чтобы создать основу для дальнейших совместных усилий, направленных на выяснение происхождения вируса", — отметил Гебреісус.

Сейчас в китайском Ухане начинаются эпидемиологические исследования для выявления "потенциального источника инфекции" и изучить самые первые зафиксированные случаи.

"Наши китайские коллеги предоставили сведения о том, что было сделано в Ухане в рамках изучения возникновения вируса... Районы, где впервые выявили случаи заражения, не обязательно были районами, где произошла передача вируса от животного к человеку. Мы также должны выяснить, существует ли связь между тем, что произошло в Ухане и другими регионами... Сейчас ситуация больше похожа на поиск иголки в стоге сена, однако мы должны понять, когда и где произошла передача вируса", — цитирует прессслужба Майкла Райана, директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

Он объяснил, это позволит начать системные исследования.

Напомним, первые случаи COVID-19 зафиксировали в упомянутом Ухане, поэтому вирус больше всего называли "китайским". Например, президент США Дональд Трамп продолжает это делать.

Официальный Пекин заявляет, что источником происхождения вируса стал другой регион, китайские медики одними из первых проинформировали об инфекции, которая "гуляла" планетой.

Первые случаи COVID-19 в Европе, как выяснилось позже, произошли на самом деле еще до Нового года. Бить тревогу по поводу эпидемии за пределами Китая начали только в январе-феврале, а вот жесткий карантин ввели в основном в марте.

По состоянию на 3 августа в мире обнаружили более 18 миллионов инфицированных.

Как сообщал ONLINE.UA, научный коллектив американского Центра контроля и профилактики заболеваний исследовали вероятность заразиться коронавирусом через воду. Согласно исследованию, в бассейнах, джакузи, спа-центрах не нашли следов COVID-19.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, ВОЗ, Китай, пандемия, эпидемия
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