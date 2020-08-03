Минобороны сообщило плохие новости с Донбасса - что там происходит

Минобороны Украины ответило на угрозы России, где в команде российского президента Владимира Путина делают политические заявления относительно поставок оружия на оккупированный Донбасс в случае получения Украиной военной помощи от США. В украинском оборонном ведомстве напомнили, что Россия уже седьмой год использует оружие не только против украинских защитников, но и против мирного населения оккупированных территорий, а увеличение поставок будут свидетельствовать только о прямой агресии и поддержку террористической деятельности на уровне государства. В Минобороны подчеркнули, что несмотря на объявленный режим перемирия Россия стягивает оружие боевикам так называемых "ЛНР" и "ДНР", у которых на вооружении стоят сотни танков, пушек, минометов и реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны от 3 августа, передает ONLINE.UA.

"Количество вооружения и военной техники на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей известна: танков — 480 единиц; боевых бронированных машин — более 900 единиц; пушек и гаубиц — около 450 единиц; минометов — около 300 единиц; реактивных систем залпового огня — около 210; средств противовоздушной обороны — около 700; противотанковых средств — около 450", — уточнили в Минобороны Украины.

В оборонном ведомстве напомнили Кремлю, что Украина, согласно международным договорам, получает техническую помощь от государств-партнеров. А российское вооружение было завезено в Украину через неподконтрольный участок границы нашего государства и направлено на поддержку боевиков ОРДЛО.

"Если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержку террористической деятельности на уровне государства", — предупредили в Минобороны.

Как известно, с 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Однако пророссийские силы сразу же его нарушили, в чем, по традиции, обвинили украинских воинов.

За последние сутки боевики, поддерживаемые Россией, совершили два провокационных выстрела. Из автоматического станкового гранатомета они вели огонь вблизи населенного пункта Южное, а через 15 минут такая же провокация была проведена неподалеку Красногоровки.

"Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет", — говорится в свобдке штаба ООС.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ОБСЕ бьет тревогу из-за нарушений перемирия на Донбассе, на которые идут боевики ОРДЛО. Только за первые несколько дней режима тишины СММ зафиксировала 123 нарушения.