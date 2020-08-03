Будет жестко: власти Эстонии хотят наказать граждан Украины

Глава Министерства внутренних дел Эстонии Март Хельме выступил с неожиданным заявлением — он отметил, что граждане Украины, которые нарушили правила самоизоляции, и их работодатели должны быть наказаны по всей строгости закона. Стоит обратить внимание на то, что главным условием въезда украинцев в Эстонию была обязанность работодателя организовать их самоизоляцию. Однако при проверке выяснилось, что правила самоизоляции были нарушены 46 раз. Кроме того, были обоснованные подозрения, что 17 человек, которым следовало находиться на самоизоляции, работали. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на портал ERR.

"Это безответственное поведение, поскольку оно может нанести предприятиям и всему народу серьезный ущерб, если мы начнем снова вводить ограничения. Covid-19 снова поднимает голову, и мы должны делать все, чтобы уменьшить его распространение. Поэтому нарушителей правил самоизоляции следует привлечь к ответственности", — отметил глава МВД Март Хельме.

По его словам, в отношении прибывших в Эстонию иностранцев Департамент полиции и пограничной охраны за нарушение правил самоизоляции может применить различные санкции.

"Можно выслать иностранца из Эстонии, наказать работодателя штрафом до 32 тыс евро или возбудить уголовное дело за распространение инфекционных болезней. Государство не должно толерантно относиться к подобным нарушениям и безответственному поведению", — добавил министр.

Стоит обратить внимание на то, что департамент полиции и пограничной охраны уже начал деятельность в этом направлении. По словам чиновника, есть рычаги влияния и в Департаменте здоровья, который может назначить жителям Эстонии и прибывшим в Эстонию иностранцам штраф до 9600 евро и открыть дело о проступке за нарушение правил карантина.

"Жду, что Департамент здоровья в этом случае будет действовать жестко", — подчеркнул Март Хельме.

Как известно, спецрейсом в Эстонии 21 июля прилетели 145 украинцев, которые были обязаны провести 14 дней на самоизоляции.

Как сообщал ONLINE.UA, заместитель главы МИД Евгений Енин поделился важной новостью с украинцами относительно переговоров с Ираном.