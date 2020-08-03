У Путина поставили срочные требования Беларуси - что происходит

Министерство иностранных дел России вызвал "на ковер" белорусского посла Владимира Семашко по поводу задержания группы наемников под Минском. Российская сторона подчеркнула — всех их необходимо освободить. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ведомство.

В МИД РФ вызов назвали "обстоятельным разговором о состоянии и перспективах двусторонних российско-белорусских отношений". Задержание 33 "вагнеровцев" стало главным вопросом.

"С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами. Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Белоруссии, которая является нашим ближайшим другом и союзником", — утверждают дипломаты.

Также в Кремле требуют с белорусской стороны объективного расследования по всем обстоятельств инцидента, который должен завершиться освобождением россиян.

Напомним, белорусские силовики задержали наемников 29 июля недалеко от Минска. На туристической базе находились 33 человека, которых белорусские власти назвала кремлевскими наемниками.

Официальный Минск заявил, что группировка готовилось дестабилизировать страну накануне выборов. В общем группа состояла из 200 боевиков, которых сейчас якобы ищут. Позже российские власти отреагирует — эти "русские" просто транзитом ехали через Беларусь в другую страну.

Позже выяснилось, что отдельные лица воевали против Украины в Донбассе. По этому поводу МИД Беларуси даже установило контакт по этому поводу с Киевом. Украинская сторона отметила намерениях создать запрос об экстрадиции.

Как сообщал ONLINE.UA, консул посольства РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев в эфире пропагандистской программы "60 минут" выступил с новой циничной заявлением, шокировала весь мир. Он начал публично утверждать, что задержанные в Беларуси боевики из частной российской армии направлялись в Венесуэлу.